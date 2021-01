España.- PSOE quiere citar a Rajoy, Cospedal y su marido y la cúpula de Interior con la 'Kitchen', pero no a Villarejo

11/06/2018 María Dolores de Cospedal y Mariano Rajoy durante la Junta Directiva Nacionanal del PP EUROPA ESPAÑA POLÍTICA



MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El PSOE ha incluido en su listado de comparecientes para la comisión de investigación del Congreso sobre la operación 'Kitchen' al expresidente del Gobierno y del PP Mariano Rajoy; a la ex secretaria general del partido y exministra María Dolores de Cospedal y a su marido, el empresario Ignacio López de Hierro; y a las personas que integraban la cúpula de Interior cuando sucedieron los hechos investigados, pero ha declinado citar al excomisario José Manuel Villarejo.



En las 29 peticiones de comparecencia que los socialistas han registrado en solitario, al no haber llegado a un acuerdo sobre este extremo con sus socios de Unidas Podemos, figuran la mayoría de los imputados por el supuesto espionaje al ex tesorero del PP Luis Bárcenas, con algunas excepciones como la de Villajero, a quien Unidas Podemos sí han incluido en su listado.



Dado el procedimiento impuesto a la comisión por los dos partidos que integran el gobierno de coalición, que implica votar las comparecencias en listas cerradas y no nombre por nombre, las propuestas del PSOE son a priori las que tienen más posibilidades de salir adelante este jueves.



Además de a los ya citados, el PSOE también solicita escuchar al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y a quien fuera su secretario de Estado Francisco Martínez, así como al entonces director de la Policía, Ignacio Cosidó (de momento no imputado por la Justicia) y también a José Antonio Nieto, secretario de Estado de Seguridad con Juan Ignacio Zoido.



MANDOS POLICIALES



Los socialistas, que prefieren empezar por las comparecencia de los entonces mandos policiales, también quiere recabar el testimonio de los imputados Enrique García Castaño, que fue jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), Eugenio Pino, quien ejercía como jefe de la Dirección Adjunta Operativa (DAO), así como a sus colaboradores José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díaz Sevillano.



Asismismo, solicitan que la comisión pueda interrogar a ex comisario jefe de Asuntos Internos Marcelino Martín-Blas y a Andrés Gómez Gordo, el comisario que fue jefe de seguridad de Cospedal cuando era presidenta de Castilla-La Mancha.



(SEGUIRÁ AMPLIACIÓN)