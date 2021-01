España.- Iceta recibe la cartera garantizando su compromiso con la Constitución y con una España fuerte, unida y diversa

13/01/2021 El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, en la diputación permanente del Parlament POLITICA CATALUÑA ESPAÑA EUROPA BARCELONA EUROPA PRESS - DAVID ZORRAKINO



Darias se despide asegurando que "lo mejor" del Ministerio de Política Territorial y Función Pública vendrá de la mano de Iceta



MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



Miquel Iceta ha recibido este miércoles la cartera del Ministerio de Política Territorial y Función Pública a manos de la antigua titular, Carolina Darias, en un breve acto en el que el nuevo ministro ha querido subrayar su "compromiso" con la Constitución y apostando también por una España "fuerte en su unidad y orgullosa de su diversidad".



En un tono a veces desenfadado e irónico, Iceta ha tomado posesión del cargo de ministro en un acto que ha comenzado pasadas las 11.00 horas de este miércoles y en el que ha estado arropado por varios ministros, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, y el ya exministro de Sanidad y candidato del PSC a las elecciones catalanas, Salvador Illa.



Iceta ha comenzado su discurso dando los "buenos días" en todas las lenguas oficiales reivindicando desde el primer momento que le gusta España "tal y como es: diversa, plural y unida". Así se ha expresado el nuevo ministro después de que Darias le haya traspasado de manera simbólica la cartera del Ministerio, que, dadas las restricciones impuestas por el coronavirus, se ha realizado con distancia de seguridad y con las mascarillas.



Tras estas primeras palabras, Iceta ha continuado su discurso agradeciendo el apoyo de su familia y de todos los miembros gubernamentales que se encontraban en la sala del Ministerio. Asimismo ha dedicado unas palabras de gratitud para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su confianza y por referirse a él como "hombre de acuerdo y concordia".



En paralelo, Iceta también ha hecho referencia al trabajo realizado por Carolina Darias al frente del Ministerio y ha asegurado que el nuevo equipo al frente de Política Territorial y Función Pública seguirá un "camino ya trazado". "No va a haber sobresaltos, inventos ni improvisaciones", ha sostenido.



ACUERDOS SÓLIDOS



Posteriormente, Iceta ha aprovechado su primer discurso como nuevo ministro para explicar los puntos principales de cómo quiere desarrollar su trabajo al frente del Ministerio. En este sentido, el también líder del PSC ha señalado que llega "fiel y comprometido" con el programa del Gobierno de coalición.



Eso sí, ha insistido en que va a apostar por una España fuerte en su unidad y orgullosa de su diversidad y ha recalcado que "no hay fortaleza más sólida que la que surge del acuerdo". Asimismo, ha destacado su compromiso con la Constitución España recorando que su primer acto público fue para pedir el sí a la Constitución de 1978.



"Ese compromiso sigue intacto y sólo puede mejorarse a través de acuerdos sólidos", ha reivincado Iceta a renglón seguido, señalando además que la Constitución "consagra" la autonomía local "que debe potenciarse".



REIVINDICAR LO PÚBLICO



En materia de Función Pública, Iceta también ha querido poner en valor "lo público" garantizando que trabajará para todos los funcionarios.



"Lo público es lo que garantiza los derechos, lo que ampara libertades. (..) Esta es la casa de tanta gente con vocación de servicio público, creo que les debemos un reconocimiento especial tras el año pasado de dificultades y comprometernos antre ellos a que vamos a seguir trabajando para mejorar sus condiciones laborales y salariales", ha subrayado Iceta.



En este punto, el nuevo ministro también ha querido reivindicar la labor de Salvador Illa al frente del Ministerio de Sanidad, y lo ha hecho ironizando con que algunos dirán que está de campaña electoral por los comicios en Cataluña. "Nos ha enseñado como se ejerce con dignidad una función pública en un momento extraordinariamente complejo", ha señalado.



Asimismo, Iceta se ha acordado de los exministros Joaquín Almunia y Jordi Sevilla: "Cuya labor me deve servir de inspiración.



DARIAS SE DESPIDE DEL MPTFP



Este acto también ha servido como despedida del Ministerio de Carolina Darias, que recibirá su cartera como nueva titular de Sanidad esta misma mañana. Durante su breve discurso, ha dado la bienvenida a Miquel Iceta y ha agradecido la presencia a todos los miembros gubernamentales que la estaban arropando.



Así, ha sostenido que "lo mejor" del Ministerio de Política Territorial y Función Pública "está por venir" y que "vendrá de la mano" de Miquel Iceta y le ha tendido la mano para trabajar en coordinación entre ambos ministerios.



Por último, Darias ha querido agradecer la labor de todo su equipo al frente del Ministerio y ha asegurado que ha trabajado "con una sola idea": "Contribuir al progreso de mi país".



Asimismo, ha tenido unas palabras para las Comunidades Autónomas y las entidades locales, con las que ha trabajado mano a mano durante este año al frente del ministerio y ha vuelto a reiterar el famoso término acuñado por el Gobierno durante la pandemia que hace referencia a la "cogobernanza".