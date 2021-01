Empresarios hondureños piden suspender actos políticos y habilitar hospitales

Dos personas llegan en busca de asistencia a un centro salud de pública en Tegucigalpa, el 12 de enero de 2021. EFE/Gustavo Amador/Archivo

Tegucigalpa, 27 ene (EFE).- El sector privado de Honduras pidió este miércoles a los partidos políticos suspender las actividades proselitistas de cara a las elecciones primarias de marzo, con el fin de evitar concentraciones de gente por la pandemia de covid-19, y a las autoridades poner a funcionar los hospitales móviles comprados en Turquía.

En un comunicado, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), la principal cúpula patronal del país, hizo un llamamiento a los partidos políticos y a precandidatos a que "no realicen actividades de proselitismo político que concentren a los ciudadanos hondureños poniendo en riesgo grave la salud de las familias hondureñas".

Enfatizó además que "es tiempo que la clase política se reinvente y que como lo ha hecho la mayoría de los sectores, que busquen métodos alternativos para transmitir sus mensajes y propuestas de buen gobierno a los ciudadanos hondureños".

Honduras celebrará elecciones primarias, que no son obligatorias, el próximo 14 de marzo con la participación de tres de los catorce partidos legalmente inscritos, mientras que las generales se llevarán a cabo en noviembre de este 2021.

El sector privado de Honduras aseguró que "no aceptamos ni toleramos que la inconciencia de los políticos ponga en riesgo la salud de los hondureños".

Dijo también que reconoce la labor de los médicos y todo el personal de salud que está al frente de la pandemia de coronavirus SARS-CoV-2, causante de la covid-19, que ya deja en el país 3.486 muertos y 142.880 contagios.

"Su labor ha sido fundamental para evitar mayor luto en las familias hondureñas", subrayó el Cohep, que además lamentó el alto número de muertes de personal sanitaria.

Esos decesos son "pérdidas que nos entristecen y que como hondureños nos deben de llevar a la reflexión y generar un cambio en nuestra conducta, debemos de asumir un comportamiento responsable y cuidar de nuestra salud personal y proteger la salud de los demás por medio del uso permanente de la mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento social, aún con nuestro seres más cercanos y familiares", añadió.

PONER A FUNCIONAR HOSPITALES MÓVILES

El Cohep también pide a las autoridades que de "inmediato" fortalezca los centros de triaje y estabilización, los cuales se han convertido "en la principal medida de contención" para frenar el contagio por covid-19, alcanzar una "atención oportuna" de los pacientes y evitar "el colapso" de los hospitales.

El Gobierno también debe "dotar de los medicamentos necesarios para atender en forma preventiva y curativa la enfermedad de la covid-19", señaló.

Los empresarios también pidieron a la Secretaría de Salud que "sin más demora ponga en funcionamiento" los hospitales móviles comprados entre marzo y abril pasado en Turquía a un costo de 47,5 millones de dólares.

Los siete hospitales móviles, de los que solamente está en funcionamiento uno, en San Pedro Sula, en el norte, deben comenzar a funcionar para "servir, aunque sea como centros de triaje y estabilización, pero deben de inmediato estar al servicio de la población".

"Es impostergable que todos los proyectos de ampliación de la capacidad hospitalaria sean finalizados, la incapacidad de algunos funcionarios no puede seguir siendo un factor que afecte a la población que requiere de los servicios de salud", enfatizó el sector privado de Honduras.

La empresa privada también hizo un "fuerte llamado de conciencia" a la población para "cuidarnos y seguir las reglas básicas de cuidado personal", y pidió a los empresarios cumplir los protocolos de bioseguridad y "ser responsables en el cuidado de la salud de sus trabajadores, clientes y proveedores".