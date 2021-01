El Teatro Colón de Buenos Aires se convierte en centro de testeos de la covid-19

Vista general del Teatro Colón, en Buenos Aires (Argentina). EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Buenos Aires, 27 ene. (EFE).- El Teatro Colón, uno de los centros operísticos más importantes del mundo, ubicado en la capital de Argentina, dará apoyo al programa de testeos de covid-19 que lleva adelante la ciudad de Buenos Aires brindando parte de su espacio físico y su personal.

A partir del viernes próximo, el Programa Detectar, que lleva adelante el Ministerio de Salud porteño, va a funcionar en el Paseo de los Carruajes y en el Foyer.

En tanto, personal del teatro brindará apoyo para tareas administrativas, de recepción y orientación a las personas que vayan a realizarse el test de covid-19. Se trata de un soporte no médico, en turnos rotativos de cuatro horas por día.

La directora general del Colón, María Victoria Alcaraz, envió una carta al equipo de trabajo en la que agradece el acompañamiento en la Campaña Covid en 2020 y arenga a "seguir trabajando" en la lucha contra el coronavirus también en 2021.

"En esta oportunidad, necesitamos que estés cumpliendo un nuevo rol, dando soporte a la campaña Detectar, que se pondrá en marcha en el propio Teatro Colón desde el próximo viernes 29/1", dice la misiva firmada por Alcaraz.

El llamado a la colaboración al Colón se debe a que reemplazará el centro de testeo que hoy funciona en una escuela cercana debido al inicio de clases previsto a mediados de febrero.

Según dijeron a Efe fuentes del Colón, ya se encuentran inscritos más de 200 trabajadores para colaborar en la tarea, de unos 800 a 850 empleados activos. La predisposición a colaborar se entiende también porque los empleados no han dejado de cobrar sus haberes durante la pandemia.

La tarea del personal en el programa Detectar no es obligatoria, sino "totalmente colaborativa". Y se aclaró que no será de carácter médico: "No va a haber un bailarín del Colón haciendo testeos".

ACCIONES EN 2020

El Teatro Colón, como el resto de las instituciones culturales, se ha tenido que reconvertir ante el cierre de los espectáculos públicos debido a la pandemia de covid-19: en 2020 se creó un sistema para la devolución de casi 140.000 localidades correspondientes a la temporada que no se pudo desarrollar.

Desde el inicio de la pandemia, un promedio de 300 empleados del Colón ha colaborado de forma voluntaria en las actividades en que el teatro ha estado presente, lo que supone que unas 500 a 550 personas del total ha colaborado en alguna tarea.

El año pasado, el Colón participó en la administración de un hotel para el aislamiento preventivo, como vacunatorio contra la gripe, en la campaña de concienciación en la calle, con llamados de acompañamiento a adultos mayores, en la confección de tapabocas en los talleres de subsuelos del teatro.

En tanto, el Colón ha brindado a través de sus canales digitales un servicio de streaming de grandes producciones, cursos gratuitos para la comunidad a través de los maestros del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, producciones innovadoras como Casas de Ópera, actividades para toda la familia a través de Colón para Chicos y Colón para bebés, compartiendo con el público grandes joyas del acervo del teatro.

Para 2021, el Colón prevé que las actividades artísticas se desarrollen en la medida en que las condiciones sanitarias lo permitan y siempre con previa autorización del Ministerio de Salud.