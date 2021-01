El sector privado avanza para tener la vacuna anticovid en la red particular de Brasil

Vista de la vacuna anticovid Covaxin, desarrollada por el laboratorio indio Bharat Biotech. EFE/Rajat Gupta/Archivo

Sao Paulo, 27 ene (EFE).- El sector privado de la salud señaló este miércoles que avanza para lograr la compra y distribución en la red particular de Brasil de la vacuna anticovid Covaxin, desarrollada por el laboratorio indio Bharat Biotech y que aún se encuentra en la fase final de los ensayos clínicos.

Tras un viaje a las instalaciones del laboratorio a inicios de enero, la Asociación Brasileña de las Clínicas de Vacuna (ABCVAC) aseguró en un comunicado que las clínicas particulares del país suramericano podrán "adquirir dosis de la Covaxin" una vez concluidos los trámites para el registro y aprobación por parte del regulador.

"Terminado el proceso de registro definitivo de la Covaxin en Brasil, las clínicas particulares podrán adquirir dosis para ofertar a su público", destacó el presidente de la ABCVAC, Geraldo Barbosa, en un comunicado.

Según Barbosa, la compra de la fórmula no interfiere en las negociaciones de Bharat Biotech con el Gobierno brasileño para abastecer al sistema público de salud, pese a que el antídoto figura en el Plan Nacional de Vacunación contra la covid-19 establecido por el Ministerio de Salud, que negocia la compra de unas 50 millones de dosis de la fórmula.

"Si esas vacunas no vienen al mercado privado brasileño, no vendrán ni siquiera a Brasil. Se van a otro país", dijo el ejecutivo.

De acuerdo con un reportaje del periódico especializado Valor Económico publicado este miércoles, la patronal ya concretó la compra de cinco millones de dosis de la vacuna y ya ha empezado la negociación con las clínicas privadas interesadas en adquirir el inmunizante.

La expectativa de Bharat Biontech es concluir la última etapa de las pruebas de su vacuna, realizadas en India con unos 26.000 voluntarios, hasta finales de febrero y, entonces, solicitar su registro en Brasil.

Si es aprobado, el laboratorio prevé que la vacuna podría estar disponible en la red privada de salud brasileña en abril próximo.

Además del sector particular, el Gobierno brasileño igualmente negocia la compra, aunque espera la conclusión de los estudios, de 50 millones de dosis de la Covaxin, que ya empezó a aplicarse en la población india a pesar de la ausencia de los datos de eficacia.

El anuncio de las negociaciones de vacunas para el sector privado se produce un día después de que el presidente Jair Bolsonaro afirmara que el Gobierno había autorizado a empresas privadas a adquirir dosis de vacunas por su propia cuenta.

"El Gobierno es favorable", declaró el mandatario durante una videoconferencia con inversores extranjeros promovida por el banco Credit Suisse, quien valoró que eso tendría "costo cero" para el Estado.

Con casi 219.000 muertos y unos 9 millones de infectados, Brasil es, junto con Estados Unidos e India, uno de los países más azotados en el mundo por la pandemia de coronavirus.