El Salvador.- Justicia de El Salvador veta a un candidato al Congreso por su historial de violencia contra las mujeres

15/09/2020



MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El Tribunal Constitucional de El Salvador ha admitido este martes la inconstitucionalidad de la candidatura a la Asamblea Legislativa del oficialista Walter Araujo por su "patrón de conducta agresiva y violenta contra las mujeres en espacios públicos y redes sociales".



Araujo, que optaba a ser elegido en las próximas elecciones del 28 de febrero en el país al Congreso por el departamento de San Salvador como candidato del partido Nuevas Ideas --el partido del presidente, Nayib Bukele--, no podrá optar ni al cargo ni presentarse como candidato por ninguna otra formación política.



Esto supone una medida cautelar, e imposibilita la candidatura de Araujo mientras el proceso de verificación del proceso de inscripción del mismo dure en la Sala de lo Constitucional salvadoreña.



El recurso ante la justicia fue presentado por la también candidata a diputada por San Salvador Bertha María Deleón, quien denunció a Araujo por expresiones de violencia contra la mujer.



"¡Este es un triunfo para las mujeres! Animo a las que sufren violencia o maltrato a que denuncien, a que retemos al sistema y no nos cansemos de luchar", ha celebrado Deleón en su cuenta de Twitter tras conocerse la sentencia.



Los magistrados de la Sala de lo Constitucional han determinado que "el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no documentó ni verificó la honradez notoria de Araujo, quien desarrolló un supuesto patrón de conducta agresiva y violenta contra las mujeres en espacios públicos y redes sociales", según recoge el diario local 'La Prensa'.



La sentencia cita enlaces de noticias y tuits "de constante humillación, ataques y expresiones violentas, soeces y vulgares que realiza el referido ciudadano en contra de las mujeres, incluida ella".



Por tales ataques, Araujo enfrenta un proceso penal abierto en el Juzgado Especializado de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres, además ya ha sido investigado por el Tribunal Supremo de Justicia.



Dichos precedentes violan el artículo 126 de la Constitución, que exige "honradez notoria" para poder aspirar a cargos públicos y de elección popular.



La sentencia, además, ordena al TSE imprimir las papeletas de votación sin ningún dato o imagen identificativa de Araujo.



Tras hacerse publica la sentencia, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, ha cuestionado la decisión de los magistrados y la ha considerado un "truco" para que Nuevas Ideas "pierda", además para imprimir las papeletas antes de que otra candidatura de la oposición de Arena, que enfrenta un procedimiento similar, sea invalidada también.



Los mensajes han sido replicados por Bukele, auque este no se ha pronunciado directamente ante la sentencia.