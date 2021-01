El Parlamento tunecino otorga la confianza al nuevo Gobierno entre protestas

El Parlamento tunecino otorgó la confianza al nuevo Gobierno remodelado por el primer ministro, Hichem Mechichi, en una maratoniana y polémica sesión que acabó esta madrugada, y que estuvo rodeada de protestas en la calle.EFE/ Mohamed Messara

Túnez, 27 ene (EFE).- El Parlamento tunecino otorgó la confianza al nuevo Gobierno remodelado por el primer ministro, Hichem Mechichi, en una maratoniana y polémica sesión que acabó esta madrugada, y que estuvo rodeada de protestas en la calle.

Los 11 nuevos ministros recibieron una holgada mayoría, incluidos los de Sanidad, Hedi Khairi, y de Empleo, Youssef Fennira, sobre los que sobrevolaban sospechas de corrupción, gracias sobre todo a las maniobras del partido conservador de tendencia islamista Ennahda, primera fuerza en la Cámara y según los expertos principal influencia en el nuevo Ejecutivo.

Al terminar la sesión, que duró más de 15 horas, Mechichi tildó todo el proceso de "fiesta de la democracia y se comprometió a abrir nuevos horizontes para los jóvenes, que en el exterior se quejaban tanto de su gestión como de la clase política y económica en general.

NUEVO MOVIMIENTO DE PROTESTA

Al tiempo que los diputados discutían la validez de los nuevos ministros, cerca de dos millares de jóvenes tunecinos se manifestaron en los alrededores del Parlamento en contra de las "elites que han arruinado los principios de la revolución y pervertido los logros alcanzados" tras la caída en 2011 de la dictadura de Zinedin el Abedin Ben Ali.

Un movimiento contestario nuevo, que comenzó a gestarse hace meses, que ha empezado a asomarse a la calle con fuerza en las últimas dos semanas y en el que las mujeres tunecinas han tomado la primera línea de combate junto a otros universitarios, grupos de desempleados, activistas de la sociedad civil e incluso menores que este martes marcharon al grito del "programa del pueblo contra el programa de las elites".

"Las clases dirigentes, con la complicidad de los medios de comunicación estatales, quieren repartirse de nuevo el poder y quedarse con los recursos al margen del pueblo", explicó a Efe Marwa, una joven universitaria a la cabeza de la manifestación.

"Lo llaman un nuevo diálogo nacional, pero en realidad es una negociación para enterrar las demandas de 2011 y favorecer a los grandes empresarios, a los terratenientes, a las familias que concentran el dinero e incluso a las organizaciones sindicales asociadas al poder", agregó.

MOVIMIENTO TRANSVERSAL

Estudiante de Ciencias de la Comunicación, la joven asegura que no se trata de una organización al uso, jerárquica, sino de un movimiento transversal del que se habla en las calles, en las plazas, los cafés o las aulas en el marco de una nueva realidad condicionada por la pandemia.

"Pretenden desprestigiar las protestas, diciendo que son únicamente grupos de vándalos, pero no es cierto. Cuentan con la complicidad de los medios para ello. Pero es algo más. Creemos que no sirve con cambiar las caras del gobierno, como hacen ahora. Es el sistema el que debe cambiar y ese es nuestro objetivo. Va a ser una lucha larga", insiste Samira, desempleada de 26 años.

Durante la protesta, los jóvenes hicieron circular un manifiesto, accesible en las redes sociales bajo el lema #ThePeoplesProgramAgainsttheEliteProgram en el que se exige la liberación de las cerca de mil personas detenidas durante las protestas y disturbios de los últimos diez días.

Y se demandan medidas sociales como un impuesto a los bancos, compensaciones por la pandemia, regulación de alquileres, una auditoria nacional independiente, la cancelación de las deudas por microcréditos o el relanzamiento de la industria nacional.