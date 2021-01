El jefe del gabinete paraguayo afronta un voto de censura por contactos con Guaidó

En la imagen, el jefe de Gabinete de la Presidencia de Paraguay, Juan Ernesto Villamayor. EFE/Nathalia Aguilar/Archivo

Asunción, 27 ene (EFE).- La Cámara de Diputados de Paraguay se reunirá el 3 de febrero para votar sobre una moción de censura contra el jefe de gabinete y asesor presidencial, Juan Ernesto Villamayor, por una polémica reunión en 2019 con un enviado del líder opositor venezolano Juan Guaidó.

La Comisión Permanente del Congreso acordó convocar esa votación, una semana después de la interpelación ante los diputados al jefe de Gabinete para explicar ese contacto en Asunción con un emisario de Guaidó para tratar la deuda de la petrolera local con la venezolana Pdvsa.

La reunión fue conocida a través de una publicación del medio estadounidense The Washington Post del 4 de enero pasado sobre la gestión del equipo de Guaidó, reconocido por medio centenar de países, incluido Paraguay, como presidente interino de Venezuela, para la recuperación de los fondos del Gobierno en el extranjero.

En su comparecencia, Villamayor reiteró que la reunión, el 11 de noviembre de 2019, con Javier Troconis, el comisionado de Guaidó, fue exploratoria y de cara a un acuerdo sobre la deuda de la paraguaya Petropar con la venezolana Pdvsa, cercana a los 300 millones de dólares, dependiendo de las partes.

Villamayor, también asesor del presidente Mario Abdo Benítez, reafirmó que se habló de un preacuerdo a través del cual Paraguay tendría una salida ventajosa y que le hubiera deparado un ahorro de 160 millones de dólares, pagándola al contado, libre de intereses y otros conceptos punitivos.

Sin embargo, advirtió que la conversación no podía avanzar hasta tanto el Tribunal Internacional de Comercio, con sede en París, donde el Gobierno de Nicolás Maduro llevó la controversia en 2016, "reconozca la personería jurídica del señor Guaidó".

La moción de censura, no vinculante en Paraguay, es uno de los tres temas de la agenda en la sesión extraordinaria convocada hoy por la Comisión Permanente del Congreso, que opera durante el receso estival del 21 de diciembre al 1 de marzo.

Para que la censura prospere se necesita de una mayoría de dos tercios. En ese sentido, el titular de la comisión, el oficialista Raúl Latorre, dijo que "las cuentas están ajustadas".

Ello en referencia al pronunciamiento a favor de la moción de censura anunciado por los legisladores del sector del gobernante Partido Colorado que lidera el expresidente Horacio Cartes (2013-2018), que son mayoría en la Cámara Baja.

Una de las bancadas del Partido Liberal, el mayor de oposición, adelantó a los medios que también acompañará la censura a uno de los principales colaboradores de Abdo Benítez.