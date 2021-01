El Granada quiere cortar las alas del Navalcarnero

El entrenador del Granada, Diego Martínez. EFE/JuanJo Martín/Archivo

Madrid/Granada, 27 ene (EFE).- El Navalcarnero buscará dar continuidad a su brillante participación en la Copa del Rey con un nuevo triunfo ante un conjunto de LaLiga Santander después de dejar por el camino al Eibar en dieciseisavos de final.

Su rival en esta ocasión será el Granada, que alcanzó la penúltima ronda del torneo la pasada campaña y tratará de no dejarse sorprender en un Mariano González donde también han caído con anterioridad el Badajoz y la UD Las Palmas.

Triunfos de mérito, todos ellos cosechados en el tiempo reglamentario, para un cuadro madrileño que está disfrutando de una gran campaña tras lograr el ascenso a Segunda División B el pasado verano.

En la categoría de bronce del fútbol español los de Luis Ayllón son en la actualidad terceros de su grupo con solo dos derrotas, la última de ellas sufrida en su duelo más reciente contra Las Rozas por 3-1. Pese a ello, en contraste con su idilio copero, encadenan siete partidos sin conocer la victoria.

En lo que respecta a sus futbolistas, de cara a esta cita que volverá a ser histórica el conjunto que ejercerá como anfitrión contará con las bajas por problemas físicos de Jesús De Miguel y de David Gómez.

Ante esta realidad, el Granada parte con el objetivo de hacer valer su mayor potencial y conseguir el pase a los cuartos de final de la Copa del Rey, lo que le dejaría a sólo una victoria de las exitosas semifinales a las que llegó la pasada campaña.

El equipo dirigido por Diego Martínez afronta el choque con la intención de olvidar la derrota sufrida el domingo en el feudo de Osasuna (3-1) y de continuar su buen periplo copero.

Los andaluces viajan sin ningún tipo de confianza y siendo conscientes del complicado partido que les espera en el feudo del Navalcarnero, de césped artificial, porque ya sufrieron tanto la pasada campaña como en la actual ante equipos de Segunda B.

El curso anterior eliminaron en octavos de final al Badajoz, conjunto también de la categoría de bronce, en la prórroga, mientras que esta temporada también necesitaron del tiempo extra para vencer a la Cultural Leonesa, pasando menos apuros en los otros dos cruces ante el San Juan, de Tercera, y el Málaga, de Segunda.

Diego Martínez cuenta con toda la plantilla rojiblanca a su disposición a excepción del francés Maxime Gonalons y del colombiano Neyder Lozano, ambos lesionados, mientras que en relación al pasado partido ante Osasuna recupera al camerunés Yan Eteki y al venezolano Yangel Herrera, ausentes en Pamplona por sanción.

Estos dos jugadores formarán el centro del campo de un Granada que, salvo sorpresa, formará con un once titular en el que no repetirá prácticamente ningún futbolista en relación al último partido.

Tendrá minutos Víctor Díaz tras superar una lesión, recuperarán la titularidad Antonio Puertas, Alberto Soro y Fede Vico, mientras que la referencia ofensiva será Jorge Molina, que esta campaña ha marcado en los tres partidos de Copa jugados por el Granada.

- Alineaciones probables:

Navalcarnero: Néstor; Calarge, Jaimez, Cavafe, Álex Alonso; Blázquez, Mario García, David Rodríguez, Fran Pérez; Dani Del Moral y Juan Esnáider.

Granada: Aarón; Víctor Díaz, Vallejo, Nehuén Pérez, Quini; Yan Eteki, Yangel Herrera; Alberto Soro, Fede Vico, Antonio Puertas; y Jorge Molina.

Árbitro: Javier Alberola Rojas (Comité de Castilla-La Mancha).

Estadio: Mariano González.

Hora: 19.00.