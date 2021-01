El día en el que todo cambió para Rocío Carrasco

31/01/2020 Rocío Carrasco, en el centro del huracán mediático una vez más, aunque ella prefiera no pronunciarse directamente EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 20 (CHANCE)



La muerte de su padre, un día como hoy hace 20 años, fue el antes y un después de una vida completamente diferente a la que llevaba para Rocío Carrasco. No es que estuviese muy apegada a su padre, sino que desde este fatídico día todo cambió para la hija de Rocío Jurado. Por aquel entonces, la amiguísima de Terelu Campos ya mantenía una relación sentimental con Fidel Albiac, pero nada hacía presagiar que se empezaran a separar de todos los que siempre les brindaron sus brazos.



En 2001 fallece su padre y 5 años más tarde, la más grande del mundo del artisteo. Y aunque no sea hasta meses más tarde de la muerte de la Jurado, Rocío Carrasco ya apuntaba maneras desde el fallecimiento de su padre ¿por qué? solamente ella lo sabrá y sus amistades más cercanas, ya que nunca ha hablado públicamente de sus sentimientos.



Lo cierto es que Rocío Carrasco siempre se ha mostrado muy celosa a su intimidad, pero nunca ha tenido reparo en decir que sintió mucha soledad cuando su madre se iba de gira por España y fuera de esta, algo normal en la vida de una artista. Con su padre, aunque la relación era buena, habían existido muchos desencuentros por Fidel Albiac, los cuales han salido a la luz pocos años atrás.



Lo que está claro es que Rocío Carrasco tiene su verdad, vive su realidad distorsionada y ha elegido con los dedos de una mano las personas que quiere tener en su vida. Guarda silencio ante todas las informaciones de su vida, pero nunca aporta luz a todas esas voces que aseguran que ya no es la misma y lo único que hemos sacado en claro después de tantos años es que, efectivamente, esa Rociíto que mostraba su mejor sonrisa ante las cámaras que siempre le han perseguido ya no está.