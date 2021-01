El creador de "Vikings" prepara una mirada más diversa a "The Great Gatsby"

En la imagen, el guionista británico Michael Hirst. EFE/María D. Valderrama/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 26 ene (EFE).- El creador de "Vikings", Michael Hirst, está trabajando en una serie limitada que será una reinterpretación más diversa de la icónica novela "The Great Gatsby" de F. Scott Fitzgerald.

"He soñado durante mucho tiempo con una versión más diversa e inclusiva de Gatsby que refleje mejor los Estados Unidos en los que vivimos, una que quizá nos permita a todos vernos en el texto salvajemente romántico de Scott", dijo hoy a la revista The Hollywood Reporter Blake Hazard, que es bisnieta del escritor y que está involucrada en este proyecto como productora.

A+E Studios y ITV Studios America son las compañías que se han asociado con Hirst para esta serie que, posteriormente, se venderá a un canal o a una plataforma de "streaming".

"Parece que he vivido con Gatsby la mayor parte de mi vida: leyéndola primero en la escuela, después enseñándola en Oxford en los 70, y luego releyéndola periódicamente desde entonces", afirmó Hirst.

"Aún es tan fresca como cuando apareció, incluso ha ganado peso y relevancia. Ahora, con Estados Unidos buscando reinventarse una vez más, es el momento perfecto para mirar con nuevos ojos a esta historia eterna y para explorar sus famosos e icónicos personajes a través de la óptica moderna de género, raza y orientación sexual", añadió.

Esta serie sobre "The Great Gatsby" se centrará en las comunidades afroamericanas de Nueva York en los años 20 y en su cultura musical.

"Michael se mantiene fiel a la novela de Fitzgerald al tiempo que desarrolla sobre ese legado una visión moderna que reflejará mejor los Estados Unidos de entonces y de ahora, incluyendo una exploración más amplia de los personajes femeninos", detalló Barry Jossen, presidente de A+E Studios.

"The Great Gatsby" ha contado con varias adaptaciones en la gran pantalla.

Por ejemplo, Robert Redford, Mia Farrow y Sam Waterston protagonizaron "The Great Gatsby" (1974) con dirección de Jack Clayton y un guión de Francis Ford Coppola, mientras que Leonardo DiCaprio, Carey Mulligan y Tobey Maguire lideraron la cinta "The Great Gatsby" (2013), que dirigió Baz Luhrmann.