El argentino Werner asegura que en San Luis asumen las ideas claras de Rocco

San Luis (México) 27 ene (EFE).- El argentino Axel Werner, guardameta del San Luis del fútbol mexicano, opinó este jueves que en su equipo han asumido las ideas claras del entrenador uruguayo Leonel Rocco.

"Es una persona de ideas claras, tiene fijo el objetivo y claro el pensamiento, eso ayuda a entender la idea del juego que propone", dijo a EFE.

El San Luis, último lugar del pasado torneo Apertura, echó mano de Rocco para dirigir este año y aunque en los dos primeros partidos sufrió derrotas, la victoria llegó el fin de semana con una victoria por 3-1 sobre las Chivas de Guadalajara.

Werner destacó que conforme han pasado las semanas, se convencen más del trabajo que les propone su entrenador.

"No revelaré secretos de vestuario, pero este grupo ha asimilado su idea y sobre todo el convencimiento hacía un director de grupo. Desde el primer día nos planteó una forma de trabajo y la ha cumplido hasta hoy", agregó.

Nacido en Santa Fe, Werner fue un precoz talento de la portería en Atlético Rafaela hasta llamar la atención de Boca Juniors y luego del Atlético de Madrid, equipo matriz del San Luis, que cedió al guardameta en el 2019.

"Son hermanos San Luis y el Atlético de Madrid; se asemejan en la competitividad deportiva. Lo que ha aprendido en ambas es el respeto y la responsabilidad en el cuidado del jugador, es la base fundamental para trabajar cómodo", indicó.

Según dijo, Werner confía en ayudar al San Luis con la experiencia que adquirió en España con el Atlético de Madrid al jugar UEFA Europa League.

"Trataré de volcar mi experiencia desde la humildad, de nada sirve pensar que tuve logros en el pasado, sino que tengo que demostrar lo que valgo y la razón por la que el San Luis me trajo, de nada me funciona pensar que pasé por Atlético de Madrid o por el arco de Boca Juniors", apuntó.

De compartir vestuario con estrellas del fútbol mundial en el Atlético de Madrid y con un entrenador como el argentino Diego Simeone, el portero Werner rescata buenos recuerdos, pero acepta que al final, lo importante es la adaptación.

"Compartir vestuario con figuras de selección, marcó mi adaptación. La única forma de asimilarlo fue ir de un club a otro entendiendo las necesidades. No hay un libreto para tratar a las figuras, al final los vestuarios dependen de la actitud", concluyó.