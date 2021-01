EEUU/Rusia.- La Asociación de Control de Armas subraya que la extensión del Tratado START debe iniciar el desarme

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



La Asociación de Control de Armas en Estados Unidos ha subrayado que la extensión del Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (START, por sus siglas en inglés) debe "ser el comienzo y no el final" de la diplomacia sobre el desarme nuclear entre Washington y Moscú.



La versión actual del tratado Nuevo START, que entró en vigor el 5 de febrero de 2011 y que expira en febrero de 2021, establece una serie de limitaciones para Rusia y Estados Unidos en el despliegue de armas estratégica ofensivas y ahora se prologará por cinco años.



La Asociación de Control de Armas ha aplaudido, en un comunicado, la prórroga ya que "mejorará la seguridad estadounidense y mundial, reducirá las peligrosas carreras de armas nucleares y creará el potencial para dar pasos más ambiciosos con el objetivo de reducir el peligro nuclear y acercarnos a un mundo sin armas nucleares".



"La nueva extensión de START debería ser solo el comienzo y no el final de la diplomacia de desarme nuclear de Estados Unidos y Rusia. Ambos países tienen una responsabilidad especial y un interés nacional en reducir sus arsenales nucleares abultados, costosos y mortales, que son, con mucho, los más grandes entre los nueve países con armas nucleares del mundo", ha apelado la organización.



De este modo, ha instado al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y a su homólogo ruso, Vladimir Putin, a que "vayan más allá" y ordenen a sus diplomáticos que comiencen "en los próximos 200 días" las negociaciones sobre un acuerdo de seguimiento para lograr reducciones "más profundas" en sus existencias.



Asimismo, ha pedido a los dirigentes que busquen formas de involucrar en el desarme nuclear a otros países con armas.



"Un objetivo clave de la próxima ronda de conversaciones bilaterales debería ser, en parte, recortes más profundos y verificables en las armas nucleares estratégicas desplegadas", ha agregado la asociación.



Las negociaciones de seguimiento entre ambos países también deberían abordar las armas nucleares no estratégicas, la interrelación entre las armas nucleares ofensivas y las defensas estratégicas contra misiles; y misiles convencionales de largo alcance y doble capacidad, según los partidarios del desarme.



"La administración Biden comprende claramente el valor del control efectivo de las armas nucleares para la seguridad estadounidense e internacional", ha aplaudido la organización.



El START fue firmado en 1991 por los entonces líderes de Estados Unidos y de la Unión Soviética, George H.W. Bush y Mijail Gorbachov. En abril de 2010, el acuerdo fue reemplazado por el tratado Nuevo START, firmado por los entonces mandatarios de Estados Unidos y Rusia, Barack Obama y Dimitri Medvedev. Este martes el Kremlin anunció que sendos países completarán "en los próximos días" los procedimientos necesarios para la extensión del mismo.