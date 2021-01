Economía.- Ecopetrol presenta una oferta para adquirir el 51,4% que Colombia posee en ISA

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



Ecopetrol, la petrolera estatal colombiana, ha presentado una oferta no vinculante para adquirir la participación que el Estado colombiano tiene en el grupo Interconexión Eléctrica (ISA), que asciende hasta el 51,4% de las acciones en circulación, según ha informado en un comunicado.



La oferta se enmarca en la decisión del Gobierno de Iván Duque de vender parte de su participación en ISA con el objetivo de rebajar la carga fiscal del país. Entre otros oferentes, se encuentra el Grupo Energía de Bogotá, que también ha ratificado su interés para adquirir acciones del Estado en la compañía.



ISA es una empresa especializada en la transmisión de electricidad que cuenta con más de 4.000 empleados con operaciones en Colombia, Brasil, Chile y Perú, entre otros países.



En caso de cumplirse la operación, cuya cifra no se ha revelado, la nación colombiana mantendría el control de ambas empresas a través de la participación de al menos el 80% en Ecopetrol.



La transacción se financiaría con un esquema que incluye una nueva capitalización de Ecopetrol a través de una nueva emisión de acciones, recursos propios y otros esquemas de financiación disponibles, incluida la desinversión en activos no estratégicos.



Asimismo, la operación se realizaría mediante un contrato entre Ecopetrol y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. De este modo, no sería necesario realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) a los accionistas de ISA, en la medida que el Estado continuaría siendo el beneficiario real de las acciones de ISA y mantendría el control sobre las mismas.



Ecopetrol busca con esta decisión fortalecer su posición en la cadena de los hidrocarburos en el continente americano, al tiempo que acelera su transición energética con el crecimiento en fuentes renovables, una mayor producción de gas natural y participación en otros campos de energía, incluida el de la transmisión.



"Esta adquisición significaría un hilo en la historia de Ecopetrol que nos fortalecería en el sector energético nacional e internacional y nos permitiría acelerar la transición energética en la que estamos comprometidos. Sería el nacimiento de un conglomerado más fuerte, más resiliente y con mayor capacidad para crecer en la nueva era de la energía limpia", ha subrayado el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón.



De llegar a un acuerdo entre ambas partes, el cierre de la operación estará sujeto a la realización de un proceso de 'due diligence', así como a la emisión y colocación de acciones por parte de Ecopetrol, previa obtención de las autorizaciones requeridas.



Para la estructuración y desarrollo de esta operación, Ecopetrol ha contado con el asesoramiento de Bancolombia y HSBC.



Para Ecopetrol, la inversión supondría un "paso importante" en la carrera para liderar la transición energética y avanzar en la descarbonización. El grupo se reforzaría con activos de infraestructura energética de clase mundial que generarían un flujo material de ingresos en negocios de bajas emisiones.



"La transacción tiene un gran potencial de generar valor gracias a la creciente demanda de energía y a la incorporación de nuevas fuentes renovables que requieren ser conectadas con los usuarios finales, así como al aumento esperado de la electrificación", ha destacado la petrolera.