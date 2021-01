Dinamarca-España y Francia-Suecia, duelo de gigantes en la semifinales. EFE/EPA/Anne-Christine Poujoulat

Madrid, 27 ene (EFE).- Las selecciones de Dinamarca, vigente campeona del mundo, y de España, ganadora de los dos últimos Europeos, se enfrentaran en las semifinales del Mundial de Egipto, tras imponerse este miércoles a Egipto y Noruega, en un jornada de cuartos de final en la que Francia y Suecia se aseguraron también su presencia en la penúltima ronda del torneo.

Dos victorias antagónicas, ya que si los "Hispanos" dieron un golpe de autoridad con su claro triunfo (31-26) sobre Noruega, finalista en las dos últimas ediciones mundialistas, Dinamarca sufrió lo indecible tras imponerse a Egipto en la tanda de penaltis, tras verse obligada disputar dos prórrogas.

En la resolución definitiva Dinamarca no pudo contar con su gran estrella, el lateral Mikkel Hansen, que vio la tarjeta roja en el último segundo de la primera prórroga

Hansen, que ya había errado en la última acción de los sesenta minutos reglamentarios, tras enviar directamente su pase a un rival cuando Dinamarca contaba con superioridad numérica para alzarse con la victoria en su último ataque, volvió a fallar en los instantes finales de la primera prorroga.

El jugador danés, en lugar de dejar el balón en el suelo, tal y como exige el reglamento, lanzó el balón cuando los colegiados croatas ya habían castigado con juego pasivo al equipo danés.

Un error que no sólo le costó la tarjeta roja a Mikkel Hansen, sino que permitió a Egipto lanzar un penalti con el tiempo ya concluido, que Mohammad Sanad, no desaprovechó para forzar la segunda prórroga 34-34.

El mismo fallo en el que incurrió Egipto, que ya en los instantes finales había desaprovechado una inmejorable ocasión para llevarse el triunfo con la exclusión del pivote Mohamed Mamdouh, en el final del segundo tiempo extra.

Superado por su ímpetu Ibrahim Elmasry, impidió el lanzamiento final del danés Mathias Gidsel con el tiempo a punto de concluir, cuando los colegiados ya habían señalado falta a favor de los nórdicos.

Esta circunstancia le costó a Elmasry, al igual que antes a Mikkel Hansen, la tarjeta roja, así como un penalti que Magnus Landin no desperdició para igualar de nuevo (35-35) la contienda y enviar el partido a la tanda de penaltis, en los que Niklas Landin, que ya había efectuado hasta cuatro paradas en la segunda prorroga, detuvo los lanzamientos de Ahmed Elahmar y Ali Zein, posibilitando que Dinamarca se hiciera con la victoria y el billete para las semifinales con un último gol de Lasse Svan

Mucho más convincente fue el triunfo del equipo español, que se impuso por 31-26 a Noruega, en un choque que encarriló en la magnífica primera parte desplegada por los de Jordi Ribera y, sobre todo, con una sensacional actuación del portero Rodrigo Corrales, que cerró el choque con un 44 por ciento de paradas, que acabaron con las esperanzas de Noruega.

El equipo noruego perdió en la primera parte por lesión a su gran referencia, el central Sander Sagosen, para muchos el mejor jugador del mundo, que tuvo que abandonar la pista a los veinte minutos de juego.

Esta baja que no impidió a Noruega, plata en los dos últimos Mundiales, reaccionar en la segunda mitad, un intento de remontada que se vio truncado por las paradas de Rodrigo Corrales, que con sus diecinueve intervenciones permitió a España regresar, seis años después, a unas semifinales mundialistas que se le resistían desde el campeonato disputado en Catar en 2015.

También estará en las semifinales Francia, el equipo con más títulos, con un total de seis entorchados mundiales, tras imponerse este miércoles por 35-32 a Hungría en el tiempo extra.

Y es que a los magiares les salió perfecta la jugada de dar descanso en la última jornada de la segunda fase al portero Roland Mikler, el central Mate Lekai y el pivote Bence Banhidi, que ni tan siquiera se vistieron el pasado lunes ante España.

De hecho, Hungría, liderada por un sobresaliente Lekai, se marchó al descanso con una renta de dos goles (12-14) en el marcador, que los magiares no pudieron conservar ante la reacción de un conjunto francés que llegó en clara ventaja (30-27) a los últimos cuatro minutos.

Pero Hungría, en la que tiene un peso determinante el técnico español Chema Rodríguez, pese a su papel teóricamente, de segundo entrenador, no se rindió y forzó la prórroga (30-30) con un gol de Bence Banhidi.

En el tiempo extra Francia hizo valer su mayor experiencia y profundidad de banquillo para alzarse con la victoria (35-32) y el pase a las semifinales, en las que los de Guillaume Gille se medirán con Suecia.

El conjunto escandinavo cumplió con los pronósticos y se impuso por un claro 35-23 a Catar, que dirige el español Valero Rivera, en un choque que Suecia dejó sentenciado (21-11) con un contundente parcial de 7-1 en los primeros ocho minutos de la segunda mitad.

Una renta que, pese al empeño del jugador de origen cubano Frankis Marzo, los cataríes nunca tuvieron la más mínima opción de poder remontar ante la efectividad de los jugadores suecos, encabezados por los extremos Lucas Pellas y Walter Chrintz, que no fallaron ninguno de los ocho lanzamientos que intentó cada uno.

Javier Villanueva