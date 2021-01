27/01/2021 Cultura.- El creador de Vikingos una serie de El gran Gatsby ambientada en una comunidad afroamericana. La aclamada novela de F. Scott Fitzgerald sobre el misterioso multimillonario conocido como El gran Gatsby ha contado con muchas adaptaciones a lo largo de la historia, la última de ellas protagonizada en 2013 por Leonardo DiCaprio y Tobey Maguire. Y pronto habrá una más, porque el creador de Vikingos Michael Hirst ya trabaja en una miniserie basada en el libro. Y, a juzgar por sus comentarios, será un bastante distinta a anteriores versiones. CULTURA WARNER



MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



La aclamada novela de F. Scott Fitzgerald sobre el misterioso multimillonario conocido como El gran Gatsby ha contado con muchas adaptaciones a lo largo de la historia, la última de ellas protagonizada en 2013 por Leonardo DiCaprio y Tobey Maguire. Y pronto habrá una más, porque el creador de Vikingos Michael Hirst ya trabaja en una miniserie basada en el libro. Y, a juzgar por sus comentarios, será un bastante distinta a anteriores versiones.



The Hollywood Reporter informa que Hirst escribirá la próxima miniserie de El gran Gatsby, en la que también ejercerá como productor junto a Michael London (Milk), y la ficción trasladará la historia a una comunidad afroamericana en el Nueva York de los años 20, dando especial protagonismo a la escena musical de la época.



La intención del creador es dar un nuevo enfoque a la icónica trama, que hasta ahora siempre se ha enmarcado dentro de las sociedades elitistas principalmente blancas. "Parece que he vivido con El gran Gatsby toda mi vida. Primero lo leí en la escuela y luego lo enseñé en Oxford en los 70, y lo he vuelto a leer periódicamente desde entonces", explicó Hirst a THR.



"Hoy, mientras Estados Unidos busca reinventarse una vez más, es el momento para mirar con nuevos ojos esta historia atemporal", agregó como explicación al por qué de trasladar la trama a una comunidad negra. "Es el momento de explorar sus personajes famosos e icónicos a través de la lente moderna del género, la raza y la orientación sexual. Una historia que habla de la tragedia y de la esperanza, y que sigue resonando hoy", sentenció.



Por el momento, la nueva adaptación de El gran Gatsby no ha anunciado ni casting ni fecha de inicio de rodaje, como tampoco hay fecha de estreno prevista.