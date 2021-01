01/01/1970 Cultura.- 'Da 5 Bloods: Hermanos de armas', de Spike Lee, la mejor película de 2020 para la National Board of Review. La carrera hacia los Oscar 2021 comienza a dar sus primeros pasos con los premios previos a los galardones de la Academia de Hollywood. La National Board of Review, la prestigiosa asociación creada en 1908 y formada por cineastas, académicos y profesionales de la industria cinematográfica estadounidense, ha dado a conocer sus premios, coronando a 'Da 5 Bloods: Hermanos de armas', la película de Spike Lee para Netflix, como la mejor del año. CULTURA NETFLIX



La carrera hacia los Oscar 2021 comienza a dar sus primeros pasos con los premios previos a los galardones de la Academia de Hollywood. La National Board of Review, la prestigiosa asociación creada en 1908 y formada por cineastas, académicos y profesionales de la industria cinematográfica estadounidense, ha dado a conocer sus premios, coronando a 'Da 5 Bloods: Hermanos de armas', la película de Spike Lee para Netflix, como la mejor del año.



Tras triunfar con la aplaudida 'Infiltrado en el KKKlan' en 2018, Lee regresa por la puerta grande a la temporada de premios, logrando tres galardones de la National Board of Review: mejor película, mejor dirección y mejor reparto. Riz Ahmed y Carey Mulligan ganaron los premios al mejor actor y a la mejor actriz, respectivamente, por sus papeles en 'Sound of Metal' y 'Una joven prometedora'.



Lee Isaac Chung obtuvo el galardón al mejor guion original por 'Minari. Historia de mi familia', mientras que Paul Greengrass y Luke Davies se alzaron con el de mejor guion adaptado por 'Noticias del gran mundo'. 'Soul', de Pixar, ganó en la categoría de mejor película de animación, mientras que la cinta guatemalteca 'La llorona', de Jayro Bustamante, logró el premio al mejor filme de habla no inglesa.



Además, la National Board of Review ha compartido sus listas de los diez mejores largometrajes de 2020, así como también otra en la que aparece su selección de mejores cintas independientes, con diez títulos también. La NBR también ha compartido su lista de las seis mejores películas extranjeras y los seis mejores documentales.



Aquí está la lista completa de ganadores de los National Board of Review Awards 2021:



PALMARÉS:



· Mejor película: Da 5 Bloods: Hermanos de armas



· Mejor dirección: Spike Lee - Da 5 Bloods: Hermanos de armas



· Mejor actor: Riz Ahmed - Sound of Metal



· Mejor actriz: Carey Mulligan - Una joven prometedora



· Mejor actor de reparto: Paul Raci - Sound of Metal



· Mejor actriz de reparto: Youn Yuh-jung - Minari. Historia de mi familia



· Mejor guion original: Lee Isaac Chung - Minari. Historia de mi familia



· Mejor guion adaptado: Paul Greengrass y Luke Davies - Noticias del gran mundo



· Mejor película de animación: Soul



· Mejor película de habla no inglesa: La llorona (Guatemala)



· Mejor película documental: Time



· Mejor interpretación revelación: Sidney Flanigan - Nunca, casi nunca, a veces, siempre



· Mejor dirección novel: Channing Godfrey Peoples - Miss Juneteenth



· Mejor reparto: Da 5 Bloods: Hermanos de armas



· Mejor dirección de fotografía: Joshua James Richards - Nomadland



· Premio NBR a la libertad de expresión: Una noche en Miami...



· Premio NBR Icon: Chadwick Boseman



MEJORES PELÍCULAS DEL AÑO:



· Da 5 Bloos: Hermanos de armas



· Cielo de medianoche



· First Cow



· Minari. Historia de mi familia



· Nomadland



· Noticias del gran mundo



· Rapera a los 40



· Soul



· Sound of Metal



· Una joven prometedora



MEJORES PELÍCULAS INDEPENDIENTES:



· Cima a la amistad



· Driveways



· Farewell Amor



· Miss Juneteenth



· Nunca, casi nunca, a veces, siempre



· Relic



· Saint Frances



· The Nest



· The Outpost



· Wolfwalkers



MEJORES PELÍCULAS DE HABLA NO INGLESA:



· La llorona (Guatemala)



· Apples (Grecia)



· Collective (Rumanía)



· El agente topo (Chile)



· La Nuit des Rois (Costa de Marfil)



· Queridos camaradas (Rusia)



MEJORES FILMES DOCUMENTALES:



· Time



· All In: The Fight for Democracy



· Boys State



· Descanse en paz, Dick Johnson



· Miss Americana



· The Truffle Hunters