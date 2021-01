Cuba.- El ministro de Cultura de Cuba da un manotazo a un periodista durante una manifestación en La Habana

01/01/1970 Bandera de Cuba. POLITICA FLICKR /KEVIN ÁLVAREZ



MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El ministro de Cultura de Cuba, Alpidio Alonso, ha dado un manotazo a un periodista este miércoles, durante una manifestación de artistas y periodistas en la capital del país, La Habana.



El incidente ha quedado registrado en varios vídeos que han circulado por redes sociales. Manifestantes y funcionarios del Ministerio de Cultura se encontraban discutiendo ante la sede del ministerio cuando Alonso, acompañado del viceministro, Alfonso Rojas, ha avanzado hacia los integrantes de la protesta.



En un momento dado, el titular de la cartera ha dado un manotazo al periodista, identificado como Mauricio Mendoza y que trabaja para el 'Diario de Cuba'. Así, el resto de funcionarios se han acercado y, tras unos momentos de confusión, los manifestantes se han alejado.



Los manifestantes pertenecen al colectivo 27N, un grupo de artistas, intelectuales, cineastas, realizadores, activistas y periodistas que exigen el respeto a la libertad de expresión y el cese de la censura.



Previamente, Rojas ha sostenido que había invitado a ingresar en la sede del ministerio a los manifestantes, tal y como muestran las imágenes que ha circulado por redes sociales. Sin embargo, los integrantes del 27N se han negado, por la presencia policial, según ha informado 'Diario de Cuba'.



"Tres veces les pedí reunirnos", ha defendido Rojas en su cuenta en la red social Twitter. "No aceptaron y provocaron", ha agregado, matizando que "respondieron los trabajadores del ministerio". "Las provocaciones no se aceptan", ha remachado.



Por su parte, el Ministerio de Cultura ha detallado que este miércoles estaba prevista una reunión en el edificio con tres portavoces del grupo designados para el diálogo y ha señalado que estas personas "se han caracterizado por su actitud provocadora y su relación con los medios pagados por agencias federales estadounidenses".



"Se presentaron frente a la sede de la institución alrededor de una treintena de personas, a las que se les pidió varias veces retirarse, por el riesgo que entrañaba la epidemia de COVID-19 en aglomeraciones en espacios públicos", ha agregado en un comunicado, recalcando que, ante su "negativa", se les ha invitado "en reiteradas ocasiones a pasar a la sede del Ministerio de Cultura para esperar allí el esclarecimiento de la situación de algunos ciudadanos que, según plantearon los que permanecían fuera, habían sido detenidos en otros lugares de la ciudad".



Así, "en actitud francamente irresponsable, los que permanecían en la calle expresaron que no se irían" y "durante las más de dos horas que duraron estos incidentes, los medios pagados por el Gobierno estadounidense estuvieron comentando en vivo lo que acontecía y reforzando la matriz provocadora de los contrarrevolucionarios", ha agregado la cartera de Cultura.



Por ello, "los trabajadores del Ministerio de Cultura de Cuba decidieron reaccionar de inmediato", ha sostenido, explicando que se han congregado frente a los "provocadores" y les han instado a retirarse. Al obtener una nueva negativa, y ante la "evidente intención de materializar un 'show' mediático, los trabajadores del organismo los enfrentaron y desalojaron del lugar", ha sostenido.



Por último, ha ratificado su "voluntad de diálogo con los creadores honestos sobre cualquier tema relacionado con la política cultural" y ha reiterado su "negativa" a "aceptar provocaciones o a dialogar con mercenarios".



PIDEN SANCIONES A LA UE Y ESTADOS UNIDOS



En este contexto, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) ha condenado lo ocurrido, que ha tildado de "violentas y vergonzosas actuaciones" de Alonso y Rojas y ha pedido tanto a la Unión Europea como a Estados Unidos que impongan sanciones a ambos.



A la UE, le han solicitado específicamente que prohíba la entrada al espacio Schengen a Alonso y Rojas y que "sean sancionados según el nuevo régimen global de sanciones en materia de Derechos Humanos de la Unión Europea".



Del mismo modo, han pedido que queden excluidos de "cualquier proceso de diálogo bilateral entre el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y su representación en Cuba con el Gobierno cubano".



En cuanto al Departamento de Estado de Estados Unidos, han solicitado "sanciones públicas" contra Alonso y Rojas por su "participación directa en actos violentos y que atentan contra los Derechos Humanos de intelectuales y artistas en Cuba", según un comunicado.



"En un país normal, el señor Alonso Grau tendría que haber dimitido", ha considerado el director ejecutivo del OCDH, Alejandro González Raga. "Las imágenes del ministro agrediendo físicamente a personas que se manifiestan pacíficamente en un espacio público es una muestra más de la intolerancia de los funcionarios del régimen cubano", ha agregado, subrayando que el Ejecutivo cubano "que interrumpe el servicio de internet para ocultar sus tropelías es el mismo gobierno que ocupa un asiento en el Consejo de Derechos Humanos (de la ONU)".