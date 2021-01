Ciencia.-Detectado un sistema de seis estrellas a 2.000 años luz

27/01/2021 Misión TESS de búsqueda de exoplanetas POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA NASA



MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



Datos del Satélite de reconocimiento de exoplanetas en tránsito (TESS) filtrados en un supercomputadora de la NASA han revelado un sistema de seis estrellas a 2.000 años luz de la Tierra.



Los telescopios no pueden resolver sus estrellas individuales, que se desdibujan juntas en un solo punto de luz. En cambio, los astrónomos pudieron detectar ese punto de luz que se ilumina y se atenúa en un patrón inusual, gracias a la inclinación de las estrellas por eclipsarse regularmente entre sí.



Estos eclipses son visibles gracias a que las estrellas de este sistema séxtuple, denominado TIC 168789840, orbitan en un plano que se alinea perfectamente con la Tierra, por lo que cada vez que una de las estrellas pasa a otra, crea un eclipse que es visible para los telescopios terrestres. Desde un punto de vista diferente, las estrellas nunca se bloquearían entre sí, y el sistema sería simplemente otro punto de luz en el espacio.



Este no es el primer sistema séxtuple descubierto, señalaron los astrónomos en un artículo publicado el 12 de enero en la base de datos arXiv (aún no ha sido revisado por pares). Pero el sistema estelar se une a un club con solo otros tres miembros, incluido Castor, un sistema famoso descubierto en 1920.



De forma similar a Castro, TIC 168789840 se organiza con dos pares internos de estrellas, cada uno de los cuales gira en círculos estrechos. El primer par completa una órbita binaria cada 31 horas, el segundo cada 38 horas. Y esos binarios, el "cuádruple interno", completan un circuito alrededor de un centro común aproximadamente una vez cada 3,7 años.



En comparación con las parejas internas, las dos estrellas binarias externas giran una órbita binaria solo una vez cada 197 horas. Y el par binario solo completa su circuito de todo el sistema una vez cada 2.000 años aproximadamente, informa Live Science.



Par la identificación de TIC 168789840 con la supercomputadora Discover de la NASA entre años de datos de la misión TESS, los investigadores entrenaron una "red neuronal", un tipo de inteligencia artificial, que se ejecuta en Discover para buscar patrones de atenuación y brillo que podrían indicar sistemas complejos. Pero la mayoría de lo que apareció fueron binarios. Sin embargo, un estudio cuidadoso de TIC 168789840 reveló algo inusual, y las observaciones de seguimiento confirmaron la presencia de seis estrellas.