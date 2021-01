Brasil.- Vox exige prohibir la entrada de personas procedentes de Brasil que no sean españoles ante la nueva variante del Covid

12/01/2021 Una fila de maletas distribuidas en las instalaciones de la Terminal 4 del aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez, en Madrid (España), a 12 de enero de 2021. Las conexiones del aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez siguen este martes sufriendo cancelaciones por los efectos de la borrasca Filomena, que ha afectado al aeródromo madrileño, aunque está recuperando de manera 'gradual' la actividad. Así, Iberia operará este martes los nueve vuelos de largo radio programados y la mitad de los vuelos de largo radio programados y la mitad de los previstos en su red de corto y medio radio para conectar Madrid con el resto de España y Europa. POLITICA Jesús Hellín - Europa Press



MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



Vox quiere que el Gobierno prohíba la entrada en el país de personas procedentes de Brasil que no sean españoles o residentes en España, una medida radical planteada ante la variante del Covid en la zona amazónica del norte de ese país, concretamente en Manaos.



En una proposición no de ley registrada en el Congreso y recogida por Europa Press, Vox justifica la medida ante las "numerosas incógnitas" sobre la repercusión que esta variante del virus pueda tener, máxime cundo la comunidad científica no tiene claro si ésta afectará a la gravedad de la enfermedad o a la eficacia de las vacunas que ya está aprobadas.



"Es plausible pensar que la aparición de esta nueva variante pueda no sólo ser peligrosa en términos de contagiosidad, morbilidad o mortalidad, sino disminuir la eficacia de la vacunación en curso", exponen.



Y UNA PCR A LA ENTRADA



Así las cosas, en su iniciativa, a la que tuvo acceso Europa Press, los de Santiago Abascal emplazan al Gobierno a impedir la entrada en España, a través de todos los puestos transfonterizos, de las personas procedentes de Brasil que no sean nacionales españoles o residentes en España.



En ese caso, Vox plantea realizar un examen clínico y una PCR y que en el caso de que el resultado sea positivo se aplique el protocolo estándar establecido por el Ministerio de Sanidad, ahora en manos de Carolina Darias.