Belén Esteban desmiente haber roto su amistad con Antonio David

MADRID, 27 (CHANCE)



La revista "Lecturas" desvela hoy, en exclusiva, que Belén Esteban y Antonio David Flores habrían roto su amistad recientemente. Según la publicación, la "princesa del pueblo" estaría dolida con su compañero después de que la defensa pública que siempre ha hecho de su postura en la guerra que mantiene con Rocío Carrasco la haya salpicado de pleno, mientras que el padre de Rocío Flores se habría sentido a su vez traicionado al enterarse de que la de San Blas le criticaría a sus espaldas.



Ahora, su relación habría pasado, de cercana y cómplice como compañeros que son en "Sálvame" - además de compartir representante, Agustín Etienne - a ser fría y distante, una sorpresa porque Belén ha sido de las pocas colaboradoras que ha defendido a Antonio David en los últimos tiempos.



Por eso, enterarse por terceras personas de lo que la ex de Jesulín piensa realmente de él habría causado no solo dolor, sino también una profunda decepción en Antonio David. Por su parte, Belén estaría muy molesta con él después de que Rocío Carrasco la haya demandado, junto a Olga Moreno, por revelación de secretos tras haber desvelado el contenido de una carta que Hacienda envió al sevillano cuando éste estaba en "Gran Hermano Vip", en la que se le comunicaba que la hija de Rocío Jurado tenía una deuda de más de un millón de euros con el fisco.



Mientras que Antonio David no se ha pronunciado sobre esta información, la "princesa del pueblo" ha salido al paso de la exclusiva de "Lecturas" y, a través de sus redes sociales, ha desmentido la mayor. Con un simple "Falso" y una captura de la revista, niega que su amistad con su compañero esté rota. Por otra parte, la publicación no llevaría a su portada un bombazo de tal calibre sin tener contrastada la noticia, así que tendremos que esperar a que ambos coincidan en el plató de "Sálvame" para comprobar cómo es, actualmente, su relación.