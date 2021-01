Balonmano.-Los Hispanos tienen hambre de medalla

27/01/2021 Alex Dujshebaev intenta un lanzamiento durante el España-Noruega del Mundial de Egipto DEPORTES DEPORTES DEPORTES AFRICA BALONMANO SELECCIÓN MUNDIAL DEPORTES EGIPTO EGYPT 2021



España se mete en las semifinales del Mundial de Egipto tras derrotar 31-26 a Noruega, apoyada en una gran primera y en Rodrigo Corrales



La selección española masculina de balonmano se clasificó este miércoles para las semifinales del Mundial que se está disputando en Egipto tras imponerse por 31-26 a Noruega, en un partido en el que prácticamente siempre dominó en el marcador, apoyada en su gran primera parte y en Rodrigo Corrales ante un rival que terminó por acusar la lesión de su estrella, Sander Sagosen.



Los 'Hispanos dieron un paso más y tras dominar Europa, ahora quieren intentar reinar a nivel mundial por tercera vez en su historia, con Dinamarca, poseedora del trono, como primer obstáculo y que pasó por penaltis ante la anfitriona (39-38). Para ello, se deshizo de la actual subcampeona, a la que dominó con claridad los primeros 30 minutos (21-15) para luego, gracias a un enorme Rodrigo Corrales y a las acciones Alex Dujshebaev, controlar la reacción de su rival para evitar un final agobiado.



El portero gallego tomó el relevo de Gonzalo Pérez de Vargas, estelar ante Alemania y Hungría, y firmó una veintena de paradas, claves primero para ayudar en el despegue de la primera mitad, y vitales después para atajar el conato nórdico de rebelión. La doble campeona de Europa sufrió mucho más en la segunda mitad en ataque (10 goles), pero en los momentos más complicados, encontró el brazo y atrevimiento de Alex Dujshebaev (8 goles) para no perder el dominio de un duelo en el que nunca fue por detrás en el marcador.



Y es que España firmó una gran primera parte, con un gran nivel ofensivo, bien respaldado por la solidez atrás y con Corrales (7 paradas) avisando de que tenía una noche inspirada ante un ataque donde ya el estelar Sagosen no jugaba cómodo. Además, el mensaje de Jordi Ribera de la previa de evitar pérdidas se cumplía y con un juego muy fluido, con Rubén Marchán haciendo mucho daño, la primera brecha era de los 'Hispanos' (6-3, min.9).



Sin embargo, ahí tuvo la actual doble campeona de Europa un momento de precipitación y los noruegos equilibraron rápidamente el marcador (6-6), lo que motivó el tiempo muerto del técnico catalán para poner orden. De eso se encargó Dani Sarmiento, cuya entrada dio aún más variedad a un equipo que no daba excesivas concesiones atrás y que volvía a golpear a su rival (11-7, min.17).



Noruega no terminaba de encontrar a Sagosen y la cosa empeoró cuando el jugador del Kiel, tras un enorme gol, se hizo daño y tuvo que abandonar la pista. Su marcha la notaron los de Christian Berge, mientras que en los 'Hispanos' la aparición de Maqueda le permitió dominar aún más. El manchego destrozó el 6-0 de la actual subcampeona del mundo con cuatro goles y asistencias en apenas cinco minutos y España se escapó de seis goles, una renta que no perdió pese a sufrir una doble exclusión y gracias a un sensacional gol de Alex Dujshebaev sobre la bocina (21-15).



CORRALES SUJETA A ESPAÑA



La mejor noticia para la doble campeona del mundo tras el descanso es que Corrales continuó entonado, pero pese a sus paradas consecutivas, sus compañeros no le acompañaron en ataque. Noruega, aún sin Sagosen, pudo rehacerse y recuperar opciones (21-18, min.36), lo que obligó a Jordi Ribera a pedir tiempo muerto porque el partido empezaba a tener el guión que quería su rival.



España había perdido su frescura en ataque, lo que afectó a su efectividad e hizo crecerse en portería a Bergerud, pero Corrales, el trabajo de Marchán en el pivote y el brazo y atrevimiento de Alex Dujshebaev lideraron en esos minutos la resistencia ante una actual subcampeona del mundo, que asentaba su defensa y le metía un ritmo endiablado al choque.



Intentó entonces volver Sagosen, pero tuvo que abandonar su deseo de ayudar en la remontada noruega. La actual campeona de Europa logró entrar en los diez minutos finales con una buena renta todavía (27-23), pero Bergerud fue entonces el que sujetó a los suyos, que daban algún síntoma de falta de energía. Más fresca, y con Corrales gigantesco, la selección española jugó con calma y con la precipitación rival para sellar su pase a la penúltima ronda seis años después de ser cuarta en Catar.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ESPAÑA, 31 - NORUEGA, 26 (21-15, al descanso).



--EQUIPOS.



ESPAÑA: Corrales (P), Pérez de Vargas (P); Entrerríos (1), Sarmiento (1), Maqueda (4), A.Dujshebaev (8), Cañellas (1), Morros (-), D.Dujshebaev (3), Solé (3, 2 de pen), Gómez (1), Fernández (3), Ariño (-), Figueras (-), Guardiola (-) y Marchán (6).



NORUEGA: Bergerud (P), Saeveras (P), Sagosen (4, 1 de pen)), Myrhol (3), Overby (2), Tonnesen (-), Jondal (6), Bjornssen (-), Johannessen (4), O'Sullivan (3), Tangen (1), Reinkind (-), Solstad (-), y Blonz (3 de pen).



--PARCIALES CADA 5 MINUTOS: 3-2, 6-5, 9-7, 12-8, 16-11, 21-15 --descanso-- 21-17, 23-20, 25-22, 28-24 y 31-26.



--ÁRBITROS: G.Nachevski y S.Nikolov (MCD). Excluyeron dos minutos a Maqueda (2) y Guardiola, por España, y a Overby, Reinkind y Solstad, por Noruega.



--PABELLÓN: New Capital Sports Hall.