Baloncesto.-El Valencia Basket no encuentra la épica esta vez

Los 'taronja' hacen una gran remontada al final, pero caen 78-79 por una canasta sobre la bocina en su duelo directo ante el Zalgiris



MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El Valencia Basket demostró este miércoles que no pasa por su mejor momento en la Fase Regular de la Euroliga 2020-2021 y no pudo sacar adelante en La Fonteta su duelo directo ante el Zalgiris Kaunas, que se impuso por 78-79 en un partido que los locales parecían haber agarrado de forma épica y que perdieron sobre la bocina para no engancharse a la zona 'playoff'.



El conjunto valenciano encajó su sexta derrota en sus últimos ocho encuentros de la máxima competición continental, una racha diametralmente opuesta a la que vive en la Liga Endesa, pero que no consigue ahora trasladar a Europa, y que le deja con un balance de 11-11, a dos victorias del equipo lituano y a una de la octava plaza.



Los de Jaume Ponsarnau pagaron de nuevo ciertas lagunas ofensivas, pero aún así, como sucediera ante el Efes o el Maccabi, estuvieron a punto de llevarse un triunfo que parecía perdido en muchos momentos, pero que se fue a Kaunas por culpa de Marious Grigonis con una 'bomba' final.



Zalgiris fue más regular durante los tres primeros cuartos. Apoyado en un buen acierto desde el triple y en el trabajo de Rubit (17 puntos) y Lauvergne (13) empezó a dominar el marcador tras un primer cuarto igualado (20-20). Pero Valencia Basket se atenazó en ataque ante un rival más entonado y que dominaba al descanso (38-47).



El tercer periodo tampoco fue positivo para los locales, que se vieron por debajo ya por encima de unos preocupantes diez puntos (46-58) cuando faltaban algo más de tres minutos. Ahí, supo reaccionar con un parcial de 9-2 para recuperar sus opciones para el cuarto decisivo.



Zalgiris logró sujetar su ventaja, pero poco a poco iba perdiendo su frescura en ataque. Los 'taronja' se colocaron a dos (64-66), pero no fueron capaces de ponerse por delante hasta el frenético e inesperado final de choque. Hermannsson hizó un '2+1' para dar vida (70-74), Walkup replicó con un triple (70-77), compensando por otro de Prepelic (73-77).



Los visitantes no acertaron en su siguiente ataque y concedieron tres tiros a Kalinic, el cual falló el último para que Hermannsson cogiese un rebote ofensivo vital y asistiese a Van Rossom para firmar otro triple que volteó el marcador (78-77). Pero quedaban tres segundos y Grigonis encontró un resquicio en la defensa para hacerse espacio y dar el triunfo a los suyos.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: VALENCIA BASKET, 78 - ZALGIRIS KAUNAS, 79 (38-47, al descanso).



--EQUIPOS.



VALENCIA BASKET: Van Rossom (9), Marinkovic (5), Kalinic (6), Labeyrie (17) y Tobey (4) --quinteto inicial--; Prepelic (18), Williams (-) y Dubljevic (4), San Emeterio (2), Hermannsson (13).



ZALGIRIS KAUNAS: Walkup (8), Grigonis (12), Jankunas (8), Hayes (6) y Lauvergne (13) --quinteto inicial--; Lekavicius (-), Milaknis (3), Geben (2), Rubit (17), Jokubaitis (10).



--PARCIALES: 20-20, 18-27, 17-13 y 23-19.



--ÁRBITROS: Rocha, Petek y Gkontas.



--PABELLÓN: La Fonteta.