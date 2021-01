Así es Ignacio Salvatierra, la persona con la que vinculan a Isabel Pantoja

06/03/2020 Isabel Pantoja, en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Mucho se está hablando estos días sobre un supuesto dinero que Isabel Pantoja tendría fuera de España. Algo que nos hace echar la vista atrás sobre los negocios que Paquirri tenía en el extranjero antes de fallecer y que la cantante se hubiese quedado sin el conocimiento de su hijo, Kiko Rivera. Hoy, hablamos de Ignacio Salvatierra, perteneciente a la familia con la que se ha vinculado a la artista durante todos estos días en los que se ha destapado este capital fuera de España.



EL VIAJE QUE CAMBIÓ TODO EN ISABEL PANTOJA



Siempre se había negado públicamente que Paquirri tuviera dinero en el extranjero, pero con la emisión de 'Cantora: la herencia envenenada' y el testimonio de Teresa Rivera se confirmó que, tiempo después del fallecimiento del torero, la familia Rivera y Pantoja recibió parte de ese dinero.



En 1986 Isabel Pantoja viaja a Venezuela junto con Ramón Calderón para recuperar parte del dinero que Paquirri tenía en las Américas, en concreto en cuentas corrientes del Banco Unión que dirigía Salvador Salvatierra. Un viaje relámpago de cuatro días con la excusa de hacer una 'promoción de su trabajo como artista' y que la única finalidad era, supuestamente, hacerse con el control de toda la fortuna de su difunto marido.



SALVADOR SALVATIERRA ESTABA EN EL TESTAMENTO DE PAQUIRRI



El torero compró una lujosa vivienda en Miami a principios del año 1979 que puso a nombre de Salvador Salvatierra. Esto lo hizo para no poner las escrituras con el nombre de Carmina Ordóñez, pero Isabel Pantoja fue bastante lista porque cuando falleció su marido, se convirtió en íntima de esta famosa e importante familia para convencerles de vender este inmueble y quedarse con ese dinero. Algo que contó Socialité en exclusiva.



Por aquel entonces, el inmueble de Miami estaba ya a nombre del banquero Ignacio Salvatierra (hijo de Salvador). Tras su venta, el dinero fue entregado a Isabel Pantoja.



ISABEL PANTOJA Y SUS MOVIMIENTOS EN AMÉRICA



La cantante no solamente se hizo con este dinero del inmueble que tenía su difunto marido en Miami, sino que Isabel consiguió llevarse consigo el casi un millón de euros que Paquirri tenía repartido en diferentes bancos de América. Una enorme cantidad de dinero, de la que solamente 120.000 de euros fueron a pasar a manos de la familia Rivera.



Actualmente y según las advertencias que muchos tertulianos de televisión están haciendo sobre el patrimonio económico de Isabel Pantoja en el extranjero, se intuye que la cantante sigue teniendo dinero fuera de España. En concreto en un banco en Suiza, en el que el yerno de Salvatierra ha manejado negocios, o en Panamá, donde reside supuestamente el banquero.



Es importante señalizar que Salvatierra vive en Panamá y no en EEUU porque huyó de Venezuela tras ser imputado en 2005 por usura y estafa por fraude procesa, en el caso de los denominados créditos bancarios indexados. Es allí donde ha comenzado su carrera como compositor y productor musical. Una información publicada por expresa.ME.