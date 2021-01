Argentina/Chile.- Alberto Fernández llama al pueblo chileno a aprovechar el proceso constituyente para hacer historia

28/09/2020 El presidente argentino, Alberto Fernández POLITICA SUDAMÉRICA ARGENTINA CASA ROSADA



MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El presidente argentino, Alberto Fernández, ha celebrado este miércoles que Chile haya comenzado con éxito su proceso constituyente y ha hecho así un llamamiento al pueblo chileno a "aprovechar" la ocasión para hacer historia.



En un discurso durante su visita a Santiago de Chile, el mandatario ha manifestado que se trata de un "momento único e irrepetible" y ha subrayado que el pueblo está "a punto de dar a luz otro Chile".



Así, ha señalado que la oportunidad de redactar una nueva Carta Magna "no hay que desaprovecharla" y ha aseverado que no desea que exista "el dolor que vio en las calles de Chile durante los últimos tiempos".



"Chile, creo yo, no lo ha advertido, porque es protagonista de la película. Pero Chile está viviendo un momento único en su historia. Único e irrepetible", ha afirmado ante la presencia del ministro de Exteriores del país, Andrés Allamand.



En este sentido, ha matizado que Chile "está a punto de construir una nueva Constitución" y ha especificado que "una Constitución no es una ley" sino un "contrato que firma una sociedad para ver cómo quiere avanzar". "Es el ponerse de acuerdo todos y decir vamos todos juntos para ese lado (...) y estos derechos, que son derechos de los ciudadanos, son derechos donde el Estado no puede intervenir", ha añadido.



Fernández ha asegurado que seguirá los acontecimientos "de cerca". "Quiero que le vaya muy bien a Chile (...) que se una y puje por ese futuro", ha insistido, según informaciones del diario 'La Tercera'.



El proceso constituyente en Chile, precisamente, tuvo su origen en las demandas ciudadanas del movimiento denominado "estallido social", que comenzó en octubre de 2019 con masivas protestas.



En octubre de 2020 se realizó un plebiscito nacional en el que los chilenos eligieron redactar una nueva Constitución a través de una Convención Constituyente con un 78 por ciento de los votos, dando inicio a un proceso que pondrá fin a la Carta Magna actual, que se remontaba a la época del dictador Augusto Pinochet.