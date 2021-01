AMP.- Polonia.-Nuevas protestas en varias ciudades de Polonia por la entrada en vigor de la reforma de la ley del aborto

28/10/2020 Manifestación contra las nuevas restricciones de la ley del aborto en Varsovia, Polonia. POLITICA EUROPA POLONIA INTERNACIONAL EUROPA ATTILA HUSEJNOW / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



Los manifestantes en contra de la reforma del aborto en Polonia, que prácticamente prohíbe la interrupción voluntaria del embarazo, han vuelto a salir a las calles del país este miércoles por la publicación oficial de la nueva normativa, que se espera a lo largo de la jornada.



El Tribunal Constitucional de Polonia dictaminó en octubre que el aborto por malformaciones fetales graves, como enfermedad o discapacidad, es contrario a la Constitución, pero la publicación oficial del pronunciamiento se ha retrasado, en medio de una ola de indignación y protestas en varias ciudades polacas.



El alto tribunal ha publicado este miércoles los fundamentos jurídicos de la sentencia, por lo que el Gobierno ha anunciado que publicará "inmediatamente" la misma en la Revista de Leyes, según ha informado el diario local 'Gazeta Wyborcza', que cita a la oficina de prensa gubernamental.



Así, el movimiento Huelga de Mujeres, que encabeza las protestas, ha convocado la principal manifestación frente a la sede del Tribunal Constitucional polaco, en la capital, Varsovia.



En concreto, se han congregado varios miles de personas, entre las que se encuentra Marta Lempart, la líder de Huelga de Mujeres, y partidos políticos y grupos sociales que ya han participado en protestas similares en el pasado.



En declaraciones a los medios, Lempart ha cargado contra el gobernante Partido Ley y Justicia (PiS), impulsor de la demanda para restringir el aborto, la presidenta del Tribunal Constitucional, Julia Przylebska, y los médicos que no realizarán abortos basándose en el pronunciamiento del tribunal.



"Encontraremos a cada uno de ustedes. Esto es una advertencia para médicos y directores de hospitales", ha señalado, subrayando que el movimiento "ayudará" a los facultativos que "actúen con honestidad". "La prohibición del aborto no significa que no haya aborto. Hace que los abortos sólo estén permitidos para los ricos", ha criticado.



"Se ha cruzado otra frontera, aunque parece que no podemos ir más lejos", ha lamentado Katarzina, una mujer que ha acudido a la manifestación. Otros manifestantes portan pancartas en las que puede leerse "No debistéis habernos cabreado".



Dos horas antes de la publicación del documento por parte del tribunal, ya ha podido apreciarse la presencia de Policía en las calles aledañas a su sede, según el citado medio. Desde vehículos policiales, los agentes han recordado que la manifestación es "ilegal" en el contexto de la pandemia y han pedido a los asistentes que abandonen el lugar.



Además, hay convocadas protestas en otras ciudades, como Cracovia, Lodz, Breslavia, Poznan, Katowice, Gdansk y Bialystok. Según Lempart, se han registrado movilizaciones en hasta 40 ciudades polacas.



EL FALLO



Un grupo de 119 diputados, encabezados por el partido gobernante Ley y Justicia (PiS), presentaron una demanda ante el Tribunal Constitucional en 2019, entendiendo que la legislación actual del aborto legaliza de facto la eugenesia.



La redacción vigente de la ley permite interrumpir un embarazo en caso de que exista una probabilidad muy alta, que no ocurrencia, de una discapacidad o enfermedad grave del feto.



La situación actual de la legislación sobre el aborto, conocida como "compromiso sobre el aborto", se estableció en 1993. Desde entonces, ni los partidarios de liberalizar la ley ni los defensores de restringir aún más el acceso habían tenido éxito en sus esfuerzos.



En 2019, el aborto por malformación del feto supuso el 97 por ciento de los 1.110 abortos que se practicaron en hospitales polacos. El síndrome de Down fue la justificación de más del 40 por ciento de los abortos legales practicados en el país el año pasado.



Actualmente, el aborto también es legal en el país si el embarazo pone en riesgo la vida o la salud de la madre, así como cuando es resultado de violación o incesto.