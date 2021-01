AMP.- Fútbol/Copa.- (Crónica) El Sevilla se come al Valencia camino a cuartos de final de la Copa del Rey

El Almería se carga a Osasuna en los penaltis



MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El Sevilla firmó un gran triunfo (3-0) camino a cuartos de final de la Copa del Rey a costa del Valencia, dos equipos con nombre este miércoles en el Ramón Sánchez-Pizjuán pero solo el andaluz en estado de gracia, mientras que el Almería avanzó en los penaltis, tras el 0-0 en 120 minutos, a costa de Osasuna.



Los de Julen Lopetegui dieron un baño de cruda realidad a los de Javi Gracia. El técnico 'che' rotó, solo tres titulares habituales, a una plantilla justa y que no le da para vivir cómodo en la Liga. Dos puntos por encima del descenso, el Valencia pensó más en el fin de semana y su once de menos habituales saltó por los aires contra un Sevilla que atraviesa una realidad bien distinta.



Saltaron con ganas de convencer a Gracia esos menos habituales, pero en cinco minutos un campeón de Europa como el Sevilla ya mandaba. Ejemplo claro y gráfico de la diferencia fue el segundo gol de De Jong. El primero fue a balón parado, otro punto débil de este delicado Valencia, después de tener ya al rival muy retrasado con las arrancadas de Suso, Jordan y Navas.



El segundo del holandés llegó en una jugada maestra de todo el Sevilla, saliendo de la presión del Valencia desde su propia área. Sufrieron Jason, Racic y Koba en el centro del campo, y así todo el Valencia, con un rival motivado, en racha y de mucha calidad. Rakitic la demostró en el 3-0 antes del descanso, picada por encima del portero, en un revolcón duro para el Valencia.



Tras el descanso, el equipo 'che' salió con la derrota asumida y los de Lopetegui supieron controlar el partido y mantener esa renta más que cómoda. La mala noticia fue la lesión de Jesús Navas, sustituido a 20 minutos del final, aunque en los cambios también salió ganando el Sevilla, ante un rival que sabe que tendrá que sufrir aunque ya solo con la lucha liguera en mente.



FERNANDO SOSTIENE AL ALMERÍA EN COPA



Ya cerca de las 12 de la noche, el Almería sacó billete al sorteo del viernes ganando en los penaltis (5-4) a un Osasuna que perdonó más o se encontró con Fernando. El meta local creció como no hizo el juego ofensivo de un Almería que no logró sacar su mejor versión pero aún así eliminó a un Primera. Los andaluces tuvieron más posesión pero sin buenas llegadas.



En los 'rojillos', la presión y la salida en velocidad funcionó bastante bien, salvo por las paradas de Francisco. En el primer tiempo, David García pudo adelantar a los visitantes. Sadiq mejoró al Almería y el balón parado y Enric Gallego fueron las bazas de un Osasuna sin puntería. Villalba la tuvo muy clara para los locales, pero el intercambió llegó a la prórroga.



Ahí entró Calleri pero el argentino perdonó y en Almería Carvalho quiso dar criterio sobre la bocina, cuando Sadiq rozó el gol. En la tanda de penaltis, Osasuna comenzó por delante con el fallo de Corpas, pero Francisco se encargó de dar la vuelta a un guion con final feliz para el Almería, 10 años después en cuartos de final de la Copa, con el 5-4 de Carvalho.