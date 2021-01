AMP.-Coronavirus.-Un "confinamiento duro", entre las opciones que baraja Francia para contener los contagios de COVID-19

Francia suma 26.916 casos y 351 muertos en la última jornada



El Gobierno de Francia ha asumido que el refuerzo del toque de queda, que comienza ya a las 18.00 horas, no basta para frenar la tercera ola de casos de coronavirus y baraja ya "diferentes escenarios", entre los que figura un "confinamiento duro".



El portavoz del Gobierno, Gabriel Attal, ha explicado al término del Consejo de Ministros que el presidente galo, Emmanuel Macron, ha pedido "análisis suplementarios" antes de tomar una decisión definitiva, que inicialmente se preveía para este miércoles.



Las opciones que están sobre la mesa van "desde mantener el marco actual hasta un confinamiento muy duro", según Attal, que sin embargo ve "poco probable" que no se vayan a endurecer las actuales restricciones, habida cuenta de que medidas como el toque de queda han tenido "una eficacia relativa", informa la televisión pública.



El Ejecutivo --que prevé tomar una decisión el lunes como muy tarde- cree que no bastan para doblegar la curva porque, con las nuevas variantes, los contagios avanzan "a un ritmo importante". La cepa británica representa ya el 10 por ciento de los casos detectados en la región metropolitana de París y Francia acumula ya más de 3 millones de positivos.



En la última jornada se han registrado en el país 26.916 contagios, lo que sitúa la cifra total de contagios desde que estalló la crisis sanitaria en 3.106.859. Desde el martes han fallecido otras 351 personas, por lo que a cifra total asciende a 74.456, de los cuales 52.218 habrían muerto en los hospitales del país.



La tasa de positividad gira en torno al 7,1 por ciento, si bien un centenar de departamentos se encuentran en una situación de "vulnerabilidad", según el último balance del Ministerio de Sanidad.



A pesar de que ya han sido vacunadas 1,1 millones de personas en toda Francia, en la última semana los hospitales han registrados 11.271 entradas, de las cuales 1.789 son pacientes que han tenido que ser ingresados en las unidades de cuidados intensivos.