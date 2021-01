América gana en México con goles de argentino Aguilera y colombiano Martínez

CIUDAD DE MÉXICO, 26 ene (Reuters) - América, uno de los clubes más populares del fútbol mexicano, ganó el martes 2-0 a Bravos de Ciudad Juárez con goles del argentino Emanuel Aguilera y del colombiano Roger Martínez, en el cierre de la tercera jornada del torneo Guard1anes Clausura.

Con su segunda victoria, las "Águilas" del América llegaron a seis puntos para ubicarse en el cuarto lugar general, por abajo de Toluca, Santos Laguna y Monterrey.

En el partido que completó la jornada, Aguilera puso en ventaja al América a los 29 minutos con un remate de cabeza tras un tiro de esquina enviado desde el sector izquierdo.

Los dirigidos por el argentino Santiago Solari aumentaron su ventaja a los 74 minutos cuando Martínez condujo el balón desde la media cancha y lo metió pegado al poste izquierdo con un potente y colocado disparo desde fuera del área.

"Quiero jugar, es lo que me gusta, en la cancha siempre trató de dar lo mejor y un gol, cuando ayuda al equipo a ganar, es muy importante. Cuando me ha tocado jugar lo he hecho bien", dijo Martínez a la cadena TUDN.

El lunes, Cruz Azul logró su primer triunfo del torneo tras ganar 1-0 como visitante a Pachuca.

El domingo, Toluca se ubicó como líder del torneo tras ganar 2-0 a Necaxa. Los "Diablos Rojos" llegaron a siete puntos en lo más alto de la tabla general.

En el otro encuentro del domingo, Querétaro derrotó 2-0 a Pumas UNAM.

El sábado, Tigres UANL sacó un triunfo de 2-0 en su visita al Atlas. Un día antes, Tijuana ganó 1-0 como visitante a Puebla, mientras que Mazatlán y Santos Laguna empataron 0-0.

En el inicio de la jornada, Atlético de San Luis goleó el jueves 3-1 a las Chivas de Guadalajara.

El partido entre Monterrey y el campeón León que se disputaría el sábado, fue reprogramado para el 10 de marzo debido a casos positivos de COVID-19 en los "Rayados" de Monterrey. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)