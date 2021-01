ACTUALIZA 1-América gana en México con goles de argentino Aguilera y colombiano Martínez

(Actualiza con citas de DT América)

CIUDAD DE MÉXICO, 26 ene (Reuters) - América, uno de los clubes más populares del fútbol mexicano, ganó el martes 2-0 a Bravos de Ciudad Juárez con goles del argentino Emanuel Aguilera y del colombiano Roger Martínez, en el cierre de la tercera jornada del torneo Guard1anes Clausura.

Con su segunda victoria, las "Águilas" del América llegaron a seis puntos para ubicarse en el cuarto lugar general, por abajo de Toluca, Santos Laguna y Monterrey.

"América ha demostrado buena actitud y estoy muy contento, tuvimos más profundidad, pero hay cosas aún por mejorar", dijo el director técnico del América, el argentino Santiago Solari.

"Estoy contento por cómo entró Roger Martinez al partido y además lo definió, pero también estoy contento con todos los cambios porque todos entraron y sumaron. Esto no se trata de un jugador, sino de todos", agregó.

En el partido que completó la jornada, Aguilera puso en ventaja al América a los 29 minutos con un remate de cabeza tras un tiro de esquina enviado desde el sector izquierdo.

Los dirigidos por Solari aumentaron su ventaja a los 74 minutos cuando Martínez condujo el balón desde la media cancha y lo metió pegado al poste izquierdo con un potente y colocado disparo desde fuera del área.

"Quiero jugar, es lo que me gusta, en la cancha siempre trató de dar lo mejor y un gol, cuando ayuda al equipo a ganar, es muy importante. Cuando me ha tocado jugar lo he hecho bien", dijo Martínez a la cadena TUDN.

El lunes, Cruz Azul logró su primer triunfo del torneo tras ganar 1-0 como visitante a Pachuca.

El domingo, Toluca se ubicó como líder del torneo tras ganar 2-0 a Necaxa. Los "Diablos Rojos" llegaron a siete puntos en lo más alto de la tabla general.

En el otro encuentro del domingo, Querétaro derrotó 2-0 a Pumas UNAM.

El sábado, Tigres UANL sacó un triunfo de 2-0 en su visita al Atlas. Un día antes, Tijuana ganó 1-0 como visitante a Puebla, mientras que Mazatlán y Santos Laguna empataron 0-0.

En el inicio de la jornada, Atlético de San Luis goleó el jueves 3-1 a las Chivas de Guadalajara.

El partido entre Monterrey y el campeón León que se disputaría el sábado, fue reprogramado para el 10 de marzo debido a casos positivos de COVID-19 en los "Rayados" de Monterrey. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)