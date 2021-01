20/01/2021 20 años de la muerte de Pedro Carrasco. MADRID, 27 (CHANCE) Pedro Carrasco empezó a ser protagonista de las revistas de crónica rosa por su noviazgo y posterior compromiso matrimonial con Rocío Jurado. El boxeador y la cantante hacían una pareja espectacular y lo cierto es que ambos formaron el mejor tándem de la prensa amarillista cuando se convirtieron en padres de Rocío Carrasco. Pero como cantaba la Jurado, se les rompió el amor y desde ese día su hija empezó a verse en una tesitura de lo más desagradable. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



Aunque Rocío Jurado y Pedro Carrasco siempre mantuvieron una relación muy estrecha después de divorciarse, el boxeador no era conforme de la relación que tenía su hija con Fidel Albiac. De hecho, son muchas las veces que se ha contado públicamente que no le soportaba. A la cantante tampoco le gustaba, pero se la respetaba más en la prensa del corazón y no se hablaba de su opinión acerca del hombre que le robaba el sentío a su hija.



Hoy, se cumplen 20 años de la muerte de Pedro Carrasco. Un momento muy doloroso para todos sus seres queridos, pero en especial para su hija y su viuda, Raquel Mosquera. A sus 57 años el boxeador fallecía a causa de una parada cardiorrespiratoria cuando se encontraba solo en el domicilio que compartía con la peluquera.



Seguro, Pedro Carrasco estará muy presente en la memoria de su hija, quien tuvo que hacer frente a momentos muy complicado tras su muerte y también en Raquel Mosquera, quien siempre ha hablado de su difunto marido con muchísimo cariño. Esta última consiguió recuperarse con el paso de los años y rehacer su vida, tener hijos y sentarse en los programas de televisión para homenajear al hombre que amó.