108-99. Young y Hawks cortan racha ganadora de Clippers, sin Leonard y George

Atlanta (EE.UU.), 26 ene (EFE).- El base Trae Young mostró su mejor inspiración encestadora y, con 38 puntos, guió a los Hawks de Atlanta al triunfo por 108-99 frente a los diezmados Angeles Clippers, que jugaron sin sus estrellas, los aleros Kawhi Leonard y Paul George, sometidos a los protocolos de salud y seguridad de la covid-19 de la NBA.

Young, que anotó 14 tantos en el decisivo cuarto periodo, acertó tres triples de siete intentos, y estuvo perfecto (11-11) desde la línea de personal.

Los Clippers (13-5), sin tres de sus cinco titulares, rompieron la racha de siete triunfos consecutivos.

El base Reggie Jackson lideró a los Clippers con 20 puntos, ocho asistencias y siete rebotes, mientras que el ala-pívot congoleño Serge Ibaka llegó a los 15 tantos, que no impidieron la derrota del equipo angelino.

Ibaka jugó 29 minutos en los que anotó 6 de 15 tiros de campo, incluido un triple de tres intentos, y acertó 2-2 desde la línea de personal.

Su aportación dentro de la pintura fue de cinco rebotes, pero solo uno defensivo. Además, dio tres asistencias, puso tres tapones y perdió otros tres balones.

Ibaka sumó 13 puntos en la primera mitad para ayudar a los Clippers a conseguir una ventaja de 48-43 en el descanso.

La labor de Ibaka mantuvo en el partido a los Clippers, pero no pudieron superar los 22 puntos que aportó el alero De'Andre Hunter y el doble-doble del pívot suizo Clint Capela, que logró 13 tantos, capturó 19 rebotes y puso dos tapones, siendo de nuevo el líder en el juego interior de los Hawks.

Young y Capela regresaron después de perderse el partido anterior de los Hawks, que usó sus nuevas camisetas City Edition MLK por segunda vez, en honor al legado del Dr. Martin Luther King, nativo de Atlanta.

El ala-pívot John Collins consiguió otro doble-doble de 11 puntos con 11 rebotes y estableció un récord personal al poner cinco tapones.

El escolta Kevin Huerter dio a los Hawks un empujón en el último cuarto al anotar cada uno de sus 13 puntos del partido.

Tres tiros libres de Young dieron a los Hawks una ventaja de 95-85. La jugada de tres puntos de Jackson recortó la ventaja a 101-96, pero Huerter respondió con su tercer triple del período.

Respecto a las bajas del encuentro, cabe destacar que los equipos no pueden revelar si los jugadores en el protocolo de salud y seguridad han dado positivo por la covid-19. El rastreo de contactos y los resultados de pruebas no concluyentes también podrían colocar a los jugadores en el protocolo.

El entrenador de los Clippers, Tyronn Lue, dijo antes del partido que Leonard y George "se sienten bien".

Leonard tiene promedios de 25,9 puntos y George está justo detrás con 23,9 tantos, dejando un vacío de anotaciones significativo en el ataque de los Clippers.

"Nuestros muchachos están preparados para el desafío", declaró Lue. "No hay excusas ... Ojalá puedan regresar y unirse al equipo pronto".

La nueva alineación de los Clippers tuvo problemas desde el principio con los tiros desde fuera del perímetro. El equipo angelino hizo solo dos de sus primeros 11 tiros de tres puntos.

Aproximadamente 1.300 aficionados con abonos de temporada de los Hawks asistieron al partido, menos del 10% de la capacidad del State Farm Arena. Fue el primer movimiento de los Hawks hacia un regreso gradual de aficionados.

Las lonas continuaron cubriendo los asientos en el costado de la arena detrás de los equipos.

El paso dado por los Hawks es importante de cara a que pueda jugarse un Partido de las Estrellas el próximo 7 de marzo con carácter benéfico.