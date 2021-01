107-88. Los nuevos Rockets, de Wall, reciben a los Wizards de Westbrook con derrota

El escolta John Wall, ahora en los Rockets. EFE/Erik S. Lesser/ Archivo [PROHIBIDO SU USO POR SHUTTERSTOCK]

Houston (EE.UU.), 26 ene (EFE).- Noche de reencuentros, emociones altas, y dureza la que se vivió este martes en el Toyota Center de Houston, donde el equipo local de los Rockets recibió a los Wizards de Washington, en duelo de perdedores y que protagonizaron uno de los traspasos importantes de la NBA durante el descanso invernal.

Por primera vez los Rockets, que se vieron obligados a traspasar al base estrella Russell Westbrook a los Wizards ante la petición del propio jugador, lo tuvieron de rival mientras que al frente de su ataque estaba John Wall, el jugador que adquirieron por su salida al equipo de Washington, el pasado diciembre.

Wall, que se enfrentaba a su exequipo, del que no quiso salir, lo sacaron, les recibió con 24 puntos como líder de los Rockets que se impusieron por paliza de 107-88 y consiguieron su tercera victoria consecutiva, la mejor racha ganadora en lo que va de temporada, que les acerca a tener marca positiva.

El jugador estrella, que fue seleccionado por los Wizards en la primera ronda del sorteo universitario del 2010, ya había conseguido 15 puntos y cuatro asistencias al llegarse al descanso, incluida una bandeja zurda que llegó después de un ingenioso movimiento detrás de la espalda y puso a Houston arriba 53-45.

Se enfrió en el tercero, pero volvió a ponerse en marcha en el cuarto para romper el marcador a favor de los Rockets (7-9), que empataron (4-4) su marca en los ocho partidos disputados en el Toyota Center.

Wall jugó su segundo partido consecutivo después de haberse perdido cinco con dolores en la rodilla izquierda.

Houston lideraba por seis cuando Wall volvió a entrar al juego con unos siete minutos para el final. Anotó cinco puntos rápidos antes de encontrar al escolta Víctor Oladipo, la última adquisición de los Rockets, en la esquina cerca de la banca de Washington para un triple que puso el parcial de 93-79, que sería el decisivo.

Los Wizards pidieron un tiempo muerto después de eso, y Wall gritó y saltó mientras miraba al banco opuesto antes de regresar al lado de Houston.

Los ánimos se fueron arriba, lo que hizo que Wall y Westbrook intercambiasen expresiones poco amistosos y ambos recibieron faltas técnicas, mientras que el jugador de los Wizards se preparaba para hacer dos tiros de personal tras haber recibido falta del veterano pívot DeMarcus Cousins, que siguió de titular, en el puesto del joven Christian Wood, baja por lesión.

Cousins volvió a responder con seguridad en el juego dentro de la pintura y aportó su segundo doble-doble consecutivo con 19 puntos, 11 rebotes, recuperó cinco balones, dio dos asistencias y puso un tapón.

Wood, líder encestador del equipo, se perdió su tercer partido consecutivo por un esguince en el tobillo derecho.

El escolta Bradley Beal metió un triple cuando faltaban unos tres minutos y medio para recortar la ventaja de Houston a 10, pero Wall anotó un triple después y Cousins aportó dos tiros libres para poner el marcador 99-84.

Oladipo, que entró en el traspaso del escolta James Harden a los Brooklyn Nets, vía Indiana Pacers, y Eric Gordon anotaron 20 puntos cada uno con los Rockets.

Beal, que volvió a ser el líder del equipo, anotó 33 puntos para darle al menos 25 en cada uno de sus 12 partidos esta temporada, extendiendo un récord de franquicia.

Westbrook, quien pasó solo una temporada en Houston después de ser traspasado por los Oklahoma Thunder, logró un doble-doble de 19 puntos, 11 rebotes y siete asistencias, que no evitaron la derrota de los Wizards (3-10), que perdieron el segundo partido consecutivo después de haberle sido aplazado otros seis por el Covid-19.

Washington lideró por tres con cerca de dos minutos para el final del tercer cuarto antes de que Houston cerrara el periodo con una racha de 10-2, incluidos cinco puntos de Gordon, y ponerse con una ventaja de 75-70 en el cuarto.

Al concluir el partido Wall y Beal se abrazaron en el campo y el exjugador de los Wizards saludo a los que habían sido sus compañeros las pasadas temporadas.

No hubo la misma reacción por parte de los Rockets con Westbrook, que tampoco fue bien recibido por los 2.996 espectadores que presenciaron el partido en el Toyota Center, el 17 por ciento de su capacidad de 18.055, que lo abuchearon cuando fue presentado en el cinco inicial de los Wizards.

