Zarif: Irán volverá a cumplir el acuerdo nuclear si EEUU retira las sanciones

El ministro de Exteriores iraní Javad Zarif, este martes en Moscú. EFE/EPA/RUSSIAN FOREIGN AFFAIRS MINISTRY HANDOUT

Moscú, 26 ene (EFE).- Irán está dispuesto a volver a cumplir todos los compromisos bajo el acuerdo nuclear de 2015 si Estados Unidos pone fin a las sanciones contra Tehrán, afirmó hoy en Moscú el ministro de Exteriores iraní Javad Zarif.

"Si se dan los pasos adecuados para restablecer nuestra cooperación internacional, si los estadounidenses dejan de entrometerse en la cooperación económica entre Irán y el mundo, (...) entonces Irán retornará al cumplimiento de sus compromisos", dijo Zarif en una rueda de prensa tras reunirse con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov.

Zarif añadió que Irán no solo no obstaculizará el acceso de los inspectores del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), sino que cumplirá con los compromisos en los que Teherán dio marcha atrás, como es el caso del enriquecimiento de uranio a mayores niveles.

Eso sí, el titular de Exteriores iraní advirtió de que su país estará "obligado" a poner fin a sus compromisos con la OIEA si no ve pasos positivos por parte de Washington hasta el 23 de febrero.

Tanto Teherán como Moscú están convencidos de que es posible salvar el acuerdo nuclear iraní si Estados Unidos vuelve al acuerdo que abandonó en 2018, afirmó por su parte Lavrov.

"Confiamos que los esfuerzos actuales (...) permitirán conservar el acuerdo nuclear, y Estados Unidos regrese a su cumplimiento total, lo cual a su vez creará las condiciones para que Irán cumpla con los puntos del acuerdo", dijo.

Lavrov constató que Rusia e Irán tienen la "misma posición" al respecto.

"Estamos interesados en su conservación íntegra y estamos convencidos que el camino para esto pasa por el cumplimiento consecuente y total de este importante documento por parte de todos los firmantes en base a la resolución 2231 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas", indicó el jefe de la diplomacia rusa.

El acuerdo firmado en 2015 entre Irán y seis grandes potencias (EE. UU., Rusia, China, Francia, el Reino Unido y Alemania), limita el programa atómico iraní a cambio del alivio de las sanciones internacionales.

En respuesta a la retirada de Washington y sus sanciones, Teherán comenzó en 2019 a incumplir sus compromisos. El último paso ha sido enriquecer uranio a una pureza del 20 %, cuando el acuerdo solo permite un nivel del 3,67 %.

Tras la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, este dejó entrever la posibilidad de retornar al acuerdo nuclear, pero condicionó este paso al cumplimiento total por parte de Teherán de sus compromisos, y abogó por renegociar algunos puntos del mismo e incluir otros asuntos, como el programa de misiles balísticos iraní.

Teherán se niega a abordar estos puntos y, de hecho, a mediados de enero probó durante unas amplias maniobras militares varios de sus misiles balísticos de nueva generación.

En el marco de las conversaciones entre Rusia e Irán de este martes, los ministros de Exteriores también conversaron sobre los planes de construcción de nuevos bloques de la planta atómica iraní de Busher, afirmó Lavrov.

Rusia apoya a Irán en este proyecto, construido por la corporación estatal rusa AtomStroyExport, con el suministro de combustible nuclear.