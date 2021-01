Teresa Campos evita responder a las críticas tras su última entrevista con Emma García

23/01/2021 Teresa Campos, el pasado sábado tras su reaparición en "Viva la vida" EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 26 (CHANCE)



El pasado sábado, María Teresa Campos reaparecía tras su polémica con Isabel Gemio concediendo una esperada entrevista al programa en el que trabaja buena parte de su familia, "Viva la vida". Además de ver por primera vez juntas en un plató a la veterana comunicadora con su nieta Alejandra Rubio, su intervención ha dado mucho que hablar por otros motivos.



Y es que, para sorpresa de todos los telespectadores, y después de confesar que no quería oír hablar nunca más de Gemio, Teresa salió en su defensa, asegurando que ya bastaba de criticarla y que, aunque hubiese estado desacertada en la entrevista que le hizo para su canal de YouTube hace unas semanas, no merecía todas las críticas que surgieron en contra de la presentadora extremeña.



Además, la veterana comunicadora volvió a demostrar que es "genio y figura", sacando su carácter y dejando boquiabierta en más de una ocasión a Emma García por sus respuestas, por las que se ha vuelto a cuestionar una retirada definitiva de Teresa, que para muchos no acepta su edad y la falta de protagonismo que tiene en la televisíón actual, y por eso hace comentarios desacertados en cada una de sus entrevistas, volviendo a la memoria de todos su tenso encontronazo con Jorge Javier Vázquez hace unos meses.



Ajena a todas las críticas, la ex de Edmundo Arrocet continúa con su día a día y, después de realizar unas gestiones por los alrededores de su domicilio, pudimos preguntarle por todas estas cuestiones. Muy seria, y sin ganas de contestar, Teresa intentó evitar que captásemos su imagen y, a falta de otro escondite mejor, decidió taparse con su propia mascarilla quirúrgica, intentando esconderse pero con poco éxito.



Cansada de que todo lo que haga se convierta en noticia, y todas sus palabras desaten una polémica, la presentadora ha decidido capear el temporal guardando silencio y, oculta bajo la mascarilla y haciendo aspavientos con la mano a modo de saludo, entra en casa.