Tensión con ruptura de barricadas en la marcha campesina sobre Nueva Delhi

EFE/EPA/RAJAT GUPTA

Nueva Delhi, 26 ene (EFE).- La gran marcha campesina sobre Nueva Delhi está viviendo escenas de tensión con la ruptura de barricadas, lanzamiento de gases lacrimógenos y cañones de agua cuando trataba de desviarse de la ruta designada por la Policía, mientras tenía lugar en paralelo el desfile nacional por el Día de la República.

La llamada de los líderes campesinos a una marcha pacífica y a que se mantenga la ruta designada por las fuerzas de seguridad no evitó que a primera hora de la mañana grupos de manifestantes, con la ayuda de tractores y excavadoras, retiraran barricadas de hormigón o vehículos que les cortaban el paso, mientras los antidisturbios lanzaban gases lacrimógenos y cañones de agua.

"¿Demasiada democracia?", se preguntaba en Twitter uno de los líderes de la protesta, Yogendra Yadav, en un mensaje en el que se mostraba un vídeo con la acción de los antidisturbios.

Esta marcha busca presionar al Gobierno indio para que derogue tres leyes "anticampesinas" que liberalizan el sector agrícola. Los organizadores esperaban una participación de unos "250.000 tractores y vehículos y más de un millón de granjeros".

La ruta, que debía sobre todo bordear la capital según el permiso policial, se rompió en áreas clave de la ciudad como ITO, en pleno centro, donde se produjeron choques entre los antidisturbios y los manifestantes, en los que ambas partes usaron la violencia.

Los organizadores de la marcha habían pedido en un comunicado previo a los manifestantes un comportamiento ejemplar, para que nada "manche" un momento "histórico" en el que todo el mundo tendría la vista puesta en ellos y sus reivindicaciones.

"Nuestra victoria radica en que el desfile se lleve a cabo de manera pacífica, sin que se produzcan eventos no deseados. Recordad que nuestro objetivo no es conquistar Delhi, sino conquistar los corazones de la gente de este país", subrayaron los organizadores.

A la gran marcha en la capital la están respaldando miles de concentraciones en toda la India, una presión tras dos meses de protestas contra el Gobierno del primer ministro indio, Narendra Modi, para que derogue las leyes que liberalizan tanto los precios de venta como la cantidad vendida de ciertos cultivos.

Esta situación lleva ahora a los agricultores a negociar los precios con las empresas dentro de la cadena de distribución.

El Gobierno -que llegó a proponer una moratoria de 18 meses en la aplicación de las leyes, que rechazaron los sindicatos- ha defendido sin embargo la reforma, asegurando que permitirá al agricultor negociar en sus propios términos, mientras los campesinos consideran que la ley les deja desamparados y en manos de las grandes empresas.