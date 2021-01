Somalia.- La UA dice que la calma en la frontera entre Somalia y Kenia "es vital" tras los últimos combates en Gedo

Somalia acusa a Kenia de apoyar a las fuerzas de la región de Jubalandia



MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



La Unión Africana (UA) ha expresado este martes su preocupación por los recientes combates entre el Ejército de Somalia y las fuerzas de seguridad de la región de Jubalandia y ha destacado que la calma en la zona "es vital" para la estabilidad de la región.



El presidente de la Comisión de la UA, Moussa Faki Mahamat, ha dicho que "sigue con preocupación las tensiones en la frontera entre Kenia y Somalia" y ha pedido a ambos países "contención" y "un diálogo" en línea con el proceso encabezado por la Autoridad Intergubernamental sobre el Desarrollo (IGAD).



"La paz en la frontera es vital para la estabilidad regional", ha manifestado a través de su cuenta en la red social Twitter, unas declaraciones apoyadas por el comisario para Paz y Seguridad del organismo continental, Smail Chergui.



Así, Chergui ha mostrado igualmente su "preocupación" por la situación en la región de Gedo y ha hecho hincapié en que "el objetivo principal" de la UA "es la protección de los civiles y evitar una crisis humanitaria y una expansión que pudiera impactar en la paz y la seguridad en la región".



"Necesitamos contención y diálogo por parte de todas las partes implicadas", ha defendido en Twitter, en medio del aumento de las tensiones entre Kenia y Somalia en la frontera, que ha impactado además en el proceso electoral en Somalia.



Las declaraciones desde la UA llegan tras los enfrentamientos del domingo en la localidad de Balad Hauo, tras los que tanto el Gobierno federal como las autoridades de Jubalandia aseguraron que la ciudad se encontraba bajo su control.



Según las primeras informaciones, tropas leales al ministro de Seguridad de Jubalandia, Abdirashid Janan, quien se encuentra fugado, lanzaron el domingo una ofensiva contra varias bases militares, tras lo que se hicieron con el control de la localidad, en manos del Ejército somalí desde hace cerca de un año.



Por contra, el ministro de Información somalí, Osman Abokor Dube, recalcó que "las fuerzas de defensa de Kenia y una guerrilla" apoyada por Nairobi estuvieron detrás del ataque, en lo que describió como "un golpe significativo a la soberanía de Somalia".



El Ejecutivo de Kenia no ha respondido a las críticas de Somalia y se ha limitado a expresar su preocupación por la posibilidad de un "desplazamiento a gran escala de civiles" hacia su frontera a causa de los enfrentamientos, tal y como ha recogido el diario keniano 'The Star'.



En este sentido, el Ministerio de Exteriores keniano ha destacado en un comunicado que los combates podrían desestabilizar aún más la situación y dañar la guerra contra el terrorismo, por lo que Nairobi ha pedido "un cese de las hostilidades y un retorno rápido a la normalidad".



LAS TENSIONES EN JUBALANDIA



Somalia anunció en diciembre que cortaba sus relaciones diplomáticas con Kenia tras acusar al país vecino de interferencia en sus asuntos internos, si bien la IGAD intervino para impulsar un diálogo que por el momento no ha derivado en progresos tangibles.



Las autoridades de Somalia y Jubalandia han intercambiado acusaciones durante los últimos meses por la situación y el estado había reclamado la retirada de tropas de Gedo, lo que ha afectado igualmente a la celebración de elecciones en el país.



Por su parte, Janan es un aliado cercano del presidente de Jubalandia, Ahmed Islam Mohamed Madobe, y fue arrestado en 2019 por el Ejército, si bien logró fugarse y refugiarse en Kenia, lo que ha provocado numerosas denuncias por parte de Mogadiscio contra Nairobi.



Estados Unidos ha alertado en varias ocasiones de que las disputas entre ambas administraciones podría impactar en la lucha contra el grupo yihadista Al Shabaab, que ha incrementado sus ataques en el país africano durante los últimos meses.