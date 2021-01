Quiromasajista denuncia por discriminación a un exseleccionador de Bolivia

En a imagen el exseleccionador de Bolivia Mauricio Soria. EFE/Martin Alipaz/Archivo

La Paz, 26 ene (EFE).- La quiromasajista Betzabé Ibáñez, que trabajaba con el Wilstermann de Cochabamba, denunció penalmente este martes al exseleccionador de Bolivia y actual entrenador de ese equipo, Mauricio Soria, por discriminación.

Ibáñez acusó a Soria de no permitirle cumplir su trabajo por ser mujer.

Ibáñez junto a su abogado Jaime Trigo presentaron la denuncia en contra de Soria ante el Ministerio Público de Cochabamba por discriminación y atentado contra la libertad del trabajo.

Trigo comentó a los medios locales que Soria "restringió" el trabajo de Ibáñez "por el simple hecho de ser mujer" y la hizo a un lado.

"De acuerdo al procedimiento, la Fiscalía va a tener que citar a Mauricio Soria en calidad de denunciado para que pueda venir a brindar su declaración informativa", sostuvo el jurista.

Por su parte, Ibáñez comentó que quiso conversar con Soria para explicarle las funciones que cumplía en el club, en el que llevaba casi seis años.

Sin embargo, esto no fue posible, ya que el técnico le dijo que "no trabaja con mujeres", que ese tema "lo había dejado en la dirigencia" y que "no entraba en los planes del comando técnico".

"En mi vida profesional no he tenido ningún problema con ningún cuerpo técnico", comentó la quiromasajista que trabajó con entrenadores como el argentino Cristian Díaz, el peruano Roberto Mosquera y el español Miguel Ángel Portugal, entre otros que estuvieron al mando del cuadro 'aviador'.

Tras el alejamiento de Ibáñez de sus funciones, la dirigencia del Rojo de Cochabamba anunció su intención de volver a trabajar con ella, pero la profesional no aceptó y decidió iniciar una denuncia por la vía penal en contra de Soria.

"Como cualquier otro ser humano simplemente estoy pidiendo que no se vulneren mis derechos", señaló Ibáñez.

La pasada semana Soria manifestó a medios locales que pidió a los dirigentes 'aviadores' reducir el personal que está cerca del equipo y que se los reubique para evitar contagios de la covid-19.

Además aseguró que las otras versiones sobre lo ocurrido con Ibáñez solo quieren causar daño.

No es la primera vez que Soria tiene esta clase de incidentes con mujeres, pues en 2013 cuando dirigía al Real Potosí tuvo una discusión con la entonces entrenadora del Sport Boys de Warnes, Hilda Ordóñez, a quien cuestionó que qué hacía en la cancha y la mandó a "lavar platos y ollas".

Esa situación generó que incluso el entonces viceministro de Descolonización Félix Cárdenas anunciara un proceso en contra de Soria por discriminación.

A raíz del caso de Ibáñez, la exnutricionista del club Oriente Petrolero María René Cuéllar contó que cuando Soria dirigía ese equipo intentaba mantenerla distante del club y que en una ocasión le pidió que "no saliera de la cocina".

Soria, que digirió a la selección boliviana en 2015 y por segunda vez de 2016 a 2018, reemplaza en el banquillo del 'aviador' al argentino Díaz.