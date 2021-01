Portugal busca ayuda internacional y el R. Unido supera los 100.000 muertos

EFE/EPA/JOSE COELHO/Archivo

Redacción Internacional, 26 ene (EFE).- La tercera ola de la pandemia sigue golpeando con dureza a los países europeas y de forma especial en Portugal, que estudia pedir ayuda para aliviar el colapso de sus hospitales, mientras el Reino Unido superó hoy la trágica cifra de los 100.000 muertos por la pandemia de la Covid-19.

Con el mundo a punto de superar los 100 millones de contagios, la Organización Mundial de la Salud (OMS) lamentó hoy que muchos países no escucharan hace un año la voz de alarma y se perdiera la oportunidad de evitar una pandemia.

"Hace un año dije que el mundo tenía la oportunidad de impedir la propagación de este nuevo virus, y algunos escucharon pero otros no", dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien añadió que ahora las vacunas vuelven a ofrecer una oportunidad "que no se debe desaprovechar" para poner la pandemia bajo control.

PORTUGAL

En este momento la situación más delicada se vive en Portugal, que registró hoy 291 fallecidos por covid, el récord diario desde que comenzó la pandemia, y los hospitales están colapsados con un total de 6.472 personas ingresadas, de las que 52 fueron internadas en las últimas 24 horas.

En los últimos días, la zona más afectada del país es la región de Lisboa y Valle del Tajo, donde hoy fueron notificados 145 de los 291 fallecidos y más de la mitad de los contagiados en el país.

En los últimos días es habitual ver largas filas de ambulancias apostadas a la entrada de las urgencias de los hospitales a la espera de que los enfermos que transportan sean atendidos.

El Gobierno portugués sopesa pedir ayuda internacional y enviar pacientes covid a hospitales de otros países ante la saturación que sufren sus propios centros, según avanzó la ministra de Sanidad, Marta Temido.

R.UNIDO

La cifra oficial de fallecidos por coronavirus en el Reino Unido desde que comenzó la pandemia superó este martes la barrera de los 100.000, tras registrarse hoy 1.631 muertos.

El Ejecutivo notificó hoy 20.089 contagios más, lo que marca una reducción de la cifra diaria de infecciones por cuarta jornada consecutiva.

La cantidad de pacientes hospitalizados con coronavirus se mantiene por encima de los 37.000, cerca del doble de lo que se registró en el pico de la primera ola, a mediados de abril, tras producirse 3.341 ingresos en veinticuatro horas.

El ministro de Sanidad, Matt Hancock, afirmó que la cifra de muertos que ha dejado la pandemia en el Reino Unido es "abrumadora" y alertó de que todavía queda por atravesar "un duro periodo".

ESPAÑA

España sumó este martes 36.435 nuevos positivos de covid-19 y 591 muertes más, mientras la incidencia de casos vuelve a subir, hasta 893,91 por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días.

La presión hospitalaria sigue también al alza, pues los enfermos de coronavirus ocupan ya el 41,2 % de las camas de cuidados intensivos.

España ha decidido prorrogar por tercera vez y hasta el próximo 16 de febrero las restricciones de entrada de vuelos y barcos que proceden del Reino Unido con pasajeros no residentes ni nacionales, ante la incertidumbre del alcance sobre la variante británica del coronavirus.

Los vuelos entre aeropuertos del Reino Unido y España, con escalas o sin escalas intermedias, "únicamente podrá llevarse a cabo cuando se trate de aeronaves que transporten exclusivamente nacionales españoles o andorranos, o residentes en España o Andorra".

FRANCIA

Francia notificó este martes 612 muertos por coronavirus, con lo que se supera el listón simbólico de los 74.000 desde el comienzo de la pandemia en un día en que siguieron aumentando el número de hospitalizaciones y de enfermos en las unidades de cuidados intensivos.

Esos 612 muertos, que elevan la cifra total a 74.106 desde marzo, incluyen los 350 fallecimientos en los hospitales en las últimas 24 horas, pero también 262 en residencias durante los últimos días, ya que esa estadística se actualiza únicamente dos veces por semana.

La posibilidad de un tercer confinamiento es la cuestión que está en el centro del debate, en vísperas de un Consejo en el que el presidente, Emmanuel Macron, reunirá este miércoles por la mañana a los principales ministros encargados de gestionar la crisis.

Aunque en los últimos días se barajaba una decisión esta misma semana, la ministra de Industria, Agnès Pannier-Runacher, quitó verosimilitud a esa hipótesis al puntualizar que, por lo que ella sabe, por ahora "no hay razón para decidir un confinamiento".

ITALIA

Italia registró 10.593 nuevos contagios de coronavirus y 541 muertos en las últimas veinticuatro horas, según confirmó hoy el Ministerio de Sanidad en su boletín, reportando un ligero aumento de los casos en comparación con el día de ayer.

En total se han contagiado en el país 2.485.956 desde que comenzó la emergencia sanitaria en febrero de 2020.

La presión hospitalaria continúa aliviándose ya que de los 482.417 casos actualmente en positivo, 21.355 se encuentran ingresados en planta con diferente sintomatología, 118 menos que ayer.

La campaña de vacunación continúa y son ya 1.490.821 el total de dosis suministradas pese a los retrasos en el envío de las vacunas de Pfizer. Han recibido ya las dos dosis de la vacuna 195.350 personas.



IRLANDA

El Gobierno irlandés anunció este martes que el confinamiento decretado el pasado 6 de enero se prolongará hasta, al menos, el próximo 5 de marzo, al tiempo que introducirá cuarentenas obligatorias a ciertos viajeros para frenar el avance de las nuevas cepas del coronavirus.

El primer ministro, Micheál Martin, aseguró que las restricciones contempladas en el nivel 5 del plan contra la covid-19, el más alto, están teniendo un "impacto positivo para reducir los casos", pero insistió en que no se "puede bajar la guardia".

El Ejecutivo de Dublín tiene previsto concretar en los próximos días instrumentos legales para imponer cuarentenas obligatorias a todos los viajeros que lleguen a Irlanda desde Brasil y Sudáfrica, así como a aquellos procedentes de cualquier otro país que no presenten un test de covid negativo.

BIODEFENSA EUROPEA

En Bruselas la Comisión Europea (CE) propondrá crear un programa público-privado de biodefensa en la UE para prepararse ante enfermedades nuevas o ya conocidas y desarrollar vacunas frente a ellas, anunció este martes su presidenta, Ursula von der Leyen.

"No podemos esperar a la próxima pandemia para empezar a prepararnos", dijo la jefa del Ejecutivo comunitario en un discurso en el Foro de Davos, que este año se celebra de forma telemática a causa de la covid-19.

Por ello, explicó, la Comisión Europea propondrá crear un "programa de preparación en biodefensa" que "será una asociación público-privada" y se enmarcará en la nueva Autoridad Europea de Respuesta a Emergencias Sanitarias.

SUECIA

Suecia, que apostó inicialmente por una estrategia laxa contra la pandemia de coronavirus, ha afianzado la tendencia descendente del contagio detectada la semana pasada, con una incidencia de nuevos casos inferior a 500 por 100.000 habitantes.

"Seguimos teniendo una evolución con menos y menos casos. Estamos en un nivel significativamente más bajo que en los peores momentos. No hay motivo para creer que esto ha pasado, pero vamos en la dirección correcta", declaró en una rueda de prensa el epidemiólogo jefe de la FHM, Anders Tegnell.

El número de pacientes hospitalizados con covid-19 se redujo en unos 300 respecto a la semana pasada y, el de ingresados en UCI, en 60, con una capacidad disponible del 20 %.

Las autoridades sanitarias suecas han detectado hasta ahora 95 casos de la variante británica, más contagiosa, de los que 29 no están relacionados con ningún viaje al extranjero.