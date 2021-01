Paraguayo Escobar da primer triunfo a Cruz Azul en Liga México

Foto de archivo de Juan Escobar durante un calentamiento antes de un partido con selección de Paraguay en Copa América. Arena Fonte Nova, Salvador, Brasil. 23 de junio de 2019. REUTERS/Luisa Gonzalez

CIUDAD DE MÉXICO, 25 ene (Reuters) - Cruz Azul logró el lunes su primer triunfo del torneo Guard1anes Clausura del fútbol tras ganar 1-0 como visitante a Pachuca gracias a un gol del paraguayo Juan Escobar ante Pachuca.

"El triunfo nos pone muy contentos, el equipo demostró compromiso, aunque hay muchas cosas por corregir. Uno tiene que ser inteligente, el fútbol es de resultados, una vez que ganas en confianza, curas las heridas, ya verán un Cruz Azul más vistoso", dijo el director técnico peruano Juan Reynoso.

"He sido bastante claro al decir que no estoy para vender humo, en ningún momento me avergüenza decir que hoy salimos a defender, a gestionar el partido y a tratar de ganarlo a partir de eso. Después nuestra exigencia será otra", agregó.

En el partido correspondiente a la tercera jornada del torneo, el equipo local tuvo la primera opción de anotar a los 12 minutos con un remate del argentino Matías Catalán que pasó muy cerca del poste izquierdo.

Escobar anotó el gol del triunfo a los 62 minutos cuando remató con la cabeza un tiro de esquina enviado por el uruguayo José Rivero desde la punta izquierda.

Los "Tuzos" de Pachuca pudieron empatar en los minutos finales, pero el poste y las atinadas intervenciones del portero Jesús Corona lo impidieron.

La jornada se completará el martes con el partido entre América y Bravos de Ciudad Juárez.

El domingo, Toluca se ubicó como líder del torneo tras ganar 2-0 a Necaxa. Los "Diablos Rojos" llegaron a siete puntos en lo más alto de la tabla general, seguido por Monterrey que registra las mismas unidades pero una menor diferencia de goles.

En el otro encuentro del domingo, Querétaro ganó 2-0 a Pumas UNAM.

El sábado, Tigres UANL sacó un triunfo de 2-0 en su visita al Atlas. Un día antes, Tijuana ganó 1-0 como visitante a Puebla, mientras que Mazatlán y Santos Laguna empataron 0-0.

En el inicio de la jornada, Atlético de San Luis goleó el jueves 3-1 a las Chivas de Guadalajara.

El partido entre Monterrey y el campeón León que se disputaría el sábado, fue reprogramado para el 10 de marzo debido a casos positivos de COVID-19 en los "Rayados" de Monterrey.

(Reporte de Carlos Calvo Pacheco)