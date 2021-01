Panamá sigue de cerca a sus atletas a seis meses de los Olímpicos de Tokio

En la imagen, el presidente del Comité Olímpico de Panamá (COP), Camilo Amado. EFE/Bienvenido Velasco/Archivo

Panamá, 26 ene (EFE).- El Comité Olímpico de Panamá (COP) a seis meses del arranque de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 sigue de cerca a los atletas clasificados y los que están en busca de ese preciado cupo hacia la máxima cita deportiva del planeta.

"Para nosotros es importante que puedan entrenarse de una manera metódica, que puedan asistir a sus competencias clasificatorias y que vayan lo mejor preparados a los Juegos de Tokio", señaló a Efe el presidente del Comité Olímpico de Panamá, Camilo Amado.

"Para los atletas panameños la situación es bastante complicada, sobre todo lo que están en Panamá porque las restricciones de movilidad les han dado duro, los que han podido salir del país o los que están fuera han podido hacer sus entrenamientos sin mayores dificultades, gracias a Dios", apuntó el dirigente panameño.

Resaltó que los atletas en Panamá no han podido entrenarse en las instalaciones deportivas; y si lo han hecho, ha sido de manera irregular.

"Un ejemplo sencillo es que no se les permite usar la playa a los atletas de deportes de playa para entrenar", señaló.

Amado adelantó que por el momento Panamá tiene con cupo seguro a los Juegos Olímpicos de Tokio a dos deportistas, el ciclista Christopher Jurado y el maratonista Jorge Castelblanco.

"Tenemos alrededor de 6 atletas más, sumado a dos disciplinas que están muy encima de sus marcas y clasificaciones para estar en los Juegos Olímpicos, significa que se tienen que mantener trabajando, porque esas disciplinas cierran más adelante su clasificación", indicó.

Adelantó que Panamá podría contar con una delegación en Tokio, "como muy pesimista de siete deportistas, pero pueden ser de hasta 12. Es más o menos lo que visualizamos".

Para Amado este ciclo olímpico ha sido tortuoso para los panameños, porque estos se preparan por cuatro años para asistir a unos juegos olímpicos y el hecho de que se hayan postergado para el 2021 es un tema difícil.

"En algunas situaciones definitivamente le resultó conveniente porque le dio un poco más de tiempo para prepararse, en otras los pone en algunas dificultades", destacó.

Amado también agradeció que el COI haya aclarado los rumores y se haya reafirmado en su intención de hacer los juegos a mediados de este año en Tokio.

"Los rumores sobre si se hacen o no los juegos, también les afecta psicológicamente a los deportistas, pero es un hecho que el 23 de julio va a haber una inauguración y los juegos en Tokio se harán de manera segura", finalizó.

Rogelio Adonican Osorio