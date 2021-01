OMS: "Algunos países escucharon la alerta de hace un año y otros no"

EFE/EPA/MARTIAL TREZZINI/Archivo

Ginebra, 26 ene (EFE).- A punto de cumplirse un año desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara la emergencia internacional por el coronavirus, su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lamentó que muchos países no escucharan la voz de alarma y se perdiera la oportunidad de evitar una pandemia.

"Hace un año dije que el mundo tenía la oportunidad de impedir la propagación de este nuevo virus, y algunos escucharon pero otros no", señaló Tedros en la clausura del Comité Ejecutivo de la OMS, que se ha reunido durante nueve días para analizar la actual situación de la pandemia y otras cuestiones sanitarias.

El director general señaló, sin embargo, que ahora las vacunas vuelven a ofrecer una oportunidad "que no se debe desaprovechar" para poner la pandemia bajo control.

"Esta semana superaremos los cien millones de casos debidos a la pandemia y más de dos millones de personas han muerto por el virus", recordó Tedros, para quien mientras los países más ricos ya despliegan sus campañas de vacunación, los más vulnerables aún siguen a la espera.

"El mundo podría estar ante una catástrofe moral si no aborda el problema de la equidad y la igualdad ante las vacunas", subrayó Tedros.

El experto etíope citó nuevos estudios según los cuales el llamado "nacionalismo de vacunas" (que algunos países acumulen dosis a costa de otros) podría costar más de nueve billones de dólares a la economía global, afectando también a las economías más ricas.

Tedros recordó que entre todos hay que hacer lo posible para lograr el objetivo de vacunar en el planeta a todos los sanitarios y a las personas mayores en los cien primeros días del año 2021.

"Nos quedan 74 días, no es mucho, y lo que hay en juego sí que lo es. Cuenta cada instante", concluyó Tedros.