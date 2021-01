Omar Montes, candidato a ocupar el corazón de Lara Álvarez

26/01/2021 Lara Álvarez ha declarado que está soltera en Instagram y Omar Montes no ha tardado en "declararse". MADRID, 26 (CHANCE) Lara Álvarez es una de las mujeres más admiradas de nuestro país. Con un físico espectacular y una simpatía y cercanía complicada de encontrar en una persona tan conocida, la asturiana llena la pequeña pantalla con su sonrisa con cada una de sus apariciones. En la actualidad, y después de presentar - al lado de Jorge Javier Vázquez - "La casa fuerte 2", la comunicadora está disfrutando de unas merecidas vacaciones antes de poner rumbo a Honduras, donde pasará tres meses al frente de "Supervivientes" y lejos no sólo de su país, sino también de su familia, de sus seres queridos y de sus adoradas mascotas, Choco y Lúa. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 26 (CHANCE)



Lara Álvarez es una de las mujeres más admiradas de nuestro país. Con un físico espectacular y una simpatía y cercanía complicada de encontrar en una persona tan conocida, la asturiana llena la pequeña pantalla con su sonrisa con cada una de sus apariciones. En la actualidad, y después de presentar - al lado de Jorge Javier Vázquez - "La casa fuerte 2", la comunicadora está disfrutando de unas merecidas vacaciones antes de poner rumbo a Honduras, donde pasará tres meses al frente de "Supervivientes" y lejos no sólo de su país, sino también de su familia, de sus seres queridos y de sus adoradas mascotas, Choco y Lúa.



A quien parece que no echará de menos este año será a una pareja, puesto que Lara vuelve a estar soltera, como ella misma ha confesado en redes sociales. La asturiana ha hecho un directo a través de su cuenta de Instagram - donde tiene casi 2 millones de seguidores - y, resignada a las preguntas acerca de su vida amorosa, ha presumido de su soltería y ha asegurado que "no pasa nada por tener 34 años y no tener pareja".



Algo completamente normal pero por lo que parece que Lara tiene que "excusarse" periódicamente, como si fuese obligatorio tener novio en todo momento y como si extrañase el hecho de que ella no lo tenga. Reacia a hablar de su vida privada, la presentadora ha tenido que salir al paso en más de una ocasión ante la "presión" por una posible boda, una futura maternidad... y explicar que su felicidad no consiste en tener a un hombre al lado, sino en sentirse plena consigo misma, con su profesión y con las personas que le rodean. Y, desde luego, es algo que ha conseguido.



Sin embargo, si Lara quiere tener pareja, candidatos no le faltan. ¿El último? Omar Montes que, presente en el directo de la gijonesa, no ha dudado en intervenir cuando ha escuchado la palabra "soltería" para "declararse" públicamente a la comunicadora. Con la gracia y la simpatía habitual que le caracteriza, el cantante ha "probado suerte" confesando en Instagram que, si la ex de Velencoso quiere "solucionar el problema" y echarse un "novio", está él más que dispuesto a ocupar el codiciado puesto de dueño del corazón de la asturiana, con quien coincidió hace dos años, cuando concursó en "Supervivientes".



No es la primera presentadora a quien Omar confiesa su "amor", ya que cada vez que visita "Espejo público" intenta conquistar, aunque sin mucho éxito, a Susanna Griso.



Lara, por su parte, está disfrutando nuevamente de la soltería y ha dejado claro en Instagram que no tiene novio y que Román Mosteiro, el atractivo joven con el que mantuvo una breve relación hace unos años y con quien se le vió poco antes de Navidad, es tan sólo un amigo.