Melendi retrasa su concierto en Puerto Rico por la pandemia hasta septiembre

San Juan, 26 ene (EFE).- El concierto del cantautor español Melendi en Puerto Rico ha sido reprogramado para el 16 de septiembre de 2021 en el Coca Cola Music Hall de la capital puertorriqueña, informo este martes la organización del evento en un comunicado.

El espectáculo sufrió cambio de fecha debido a la pandemia de la covid-19 y estaba previsto para marzo de este año.

El compositor e intérprete traerá a Puerto Rico su nueva gira titulada: "10:20:40", que celebra su décima producción discográfica, sus 20 años viviendo en Madrid y su cumpleaños número 40.

Melendi es considerado uno de los cantautores más importante de su generación.

Ha sido nominado a los Latin Grammy y ha sido galardonado con múltiples discos de oro y platino.

En 2018 fue seleccionado como el artista más escuchado en España a través de la plataforma Spotify.

Melendi presentará un repertorio de éxitos como: "La promesa", "Cheque al portamor", "Tu jardín con enanitos", "Posdata", "Un violinista en tu tejado", y "Destino o Causalidad", entre muchos otros.

Este martes el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierlusi, anunció que si se mantienen las buenas cifras sobre la covid-19 para el día 7 de febrero, cuando concluye la actual orden ejecutiva que busca atajar la expansión de la pandemia, podría flexibilizar las restricciones en la isla.

"Lo que yo voy a hacer es que cuando se vaya acercando el 7 de febrero voy a ir viendo esta data y si puedo flexibilizar un poco más, lo voy a hacer. No esperen cambios dramáticos, pero que si la data científica me lo permite, voy a seguir flexibilizando", dijo este martes durante su intervención en la convención de la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico (Asore).

"Yo tengo que estar velando la data científica, tengo que estar velando la capacidad de nuestros hospitales porque yo no quiero ver aquí lo que ha sucedido en Europa y en algunos sitios de Estados Unidos en donde el sistema hospitalario se ha visto comprometido", defendió.

De acuerdo con los datos difundidos este martes por el Departamento de Salud, a día de hoy hay 312 pacientes hospitalizados por el virus, de los cuales 54 están cuidados intensivos y 43 están conectados a un respirador.

En Puerto Rico ha habido 85.551 casos del nuevo virus confirmados desde marzo y 1.783 muertes.