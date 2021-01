Máxim Huerta cumple 50 años, ¿en qué momento se encuentra el periodista?

MADRID, 26 (CHANCE)



Máxim Huerta es uno de los grandes comunicadores de nuestro país, de hecho han sido muchos años los que ha estado en programas de televisión líderes de audiencia informando diariamente de la actualidad informativa. Además, posee una gran capacidad para escribir novelas en las que nos sumergimos en un mundo especial y con el que ha tenido grandes reconocimientos.



Ahora, Máxim Huerta no está pasando por un buen momento personal ya que, tal y como nos confesaba el pasado mes de diciembre: "Es un año complicado, no me quiero quejar porque tengo esa luz. Mi madre ha estado en una burbuja en la que he estado cuidándola". Y es que el periodista nos desvelaba que su madre, la persona más importante de su vida, tenía un tumor.



Algo que le entristecía muchísimo, pero que aseguraba tener las fuerzas suficientes para pasar la Navidad con ella y esperar con esperanza a que todo acabase con un diagnostico positivo. Aunque el presentador de televisión no ha vuelto a hablar del delicado estado de salud de su madre, hoy es un gran día para él.



Máxim Huerta cumple 50 años y lo hace habiendo vuelto a la televisión autonómica valenciana veinte años después de emprender su viaje a Madrid. Y es que el periodista tendrá un programa-magacín que recibe el nombre de 'Bona Vesprada', de lunes a viernes con cuatro horas en directo. No hay nada más bonito que celebrar años teniendo proyectos laborales nuevos que le devuelvan esa alegría que siempre ha mostrado.