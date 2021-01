Macri crea una fundación para "mejorar las condiciones de vida" en Argentina

En la imagen, el expresidente de Argentina Mauricio Macri (2015-2019). EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Buenos Aires, 26 ene (EFE).- El expresidente de Argentina Mauricio Macri (2015-2019) anunció este martes la creación de una fundación que llevará su nombre y que, con foco en la educación, "trabajará para mejorar las condiciones de vida de los argentinos", para que tengan "la libertad y las herramientas para elegir la vida que quieren vivir".

La entidad tendrá como objetivo, según se especificó en un comunicado de prensa, desarrollar actividades y programas con "impacto social y político" para mejorar la calidad de vida de las personas y generar "las condiciones para que cada persona tenga el poder y la libertad de transformar su realidad".

Su trabajo estará organizado en tres ejes: la "educación para el futuro", para lo que se trabajará "por una educación que mire al futuro" y prepare a los jóvenes para los desafíos de "un mundo en constante cambio" y la "innovación con impacto social", para apoyar a emprendedores, proyectos e iniciativas que impulsen el uso de la tecnología para "mejorar la calidad de vida de las personas"

También el "cambio climático y ambiente", que promueve el desarrollo sustentable y la educación ambiental "como pilares para el cuidado del medio ambiente".

Es así que el primer programa de la fundación estará enfocado en darles a los directores de escuelas o aspirantes a serlo "herramientas de liderazgo y gestión para hacer mejor su trabajo".

MENSAJE EN FACEBOOK CON CRÍTICAS AL ACTUAL GOBIERNO

El propio exmandatario, que fue derrotado en las urnas por el actual presidente, Alberto Fernández, en octubre de 2019, en medio de una grave crisis económica iniciada durante su mandato que empeoró todos los indicadores sociales, expresó en Facebook su alegría por la puesta en marcha de su fundación.

"Hoy es un día muy especial para mí y todo el equipo que me acompaña porque presentamos la fundación que lleva mi nombre. Desde la nueva Fundación Mauricio Macri nos dedicaremos a trabajar en distintos proyectos e iniciativas, entre ellos, muy especialmente, sobre programas e incentivos para promover en el país una educación de calidad", señaló.

Con el título "Nadie los podrá parar", el también exalcalde de la ciudad de Buenos Aires hizo una fuerte crítica a la gestión del actual Gobierno.

"El mundo está cambiando a una velocidad sin antecedentes y la Argentina con sus políticas parece ir en sentido contrario en todos los temas, también en educación", reprochó.

Según Macri, a pesar de las dificultades creadas por el coronavirus, en otros países "no dejaron de enseñar y continuaron con una escolaridad casi normal", algo que a su juicio no ocurrió en Argentina: "nosotros nos encerramos, nos apagamos, nos empobrecimos, nos aislamos en la educación y en el resto de las actividades que hacen a la vida".

"Reconozcamos algo de una vez: no estamos así por la pandemia. Estamos así por la impericia del Gobierno que tomó una secuencia de decisiones erradas en casi todos los temas que nos hicieron perder un año completo de escuelas. El daño causado sobre los alumnos es imperdonable y tal vez irreparable", aseveró.

"El futuro que merecemos sigue intacto delante nuestro. Para alcanzarlo debemos antes que nada luchar contra la resignación y la mediocridad. Desde nuestro lado, esta fundación que comienza hoy es un paso muy importante en esa lucha. Vendrán muchos otros pasos, vendrán los tuyos que avanzarán sin que nadie los pueda parar", concluyó.