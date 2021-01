La oposición venezolana reporta casi el doble de muertos por la covid-19 que el Gobierno

Miembros de Defensa Civil y sepultureros del cementerio municipal de San Cristobal entierran a una persona que falleció por el coronavirus, en San Cristóbal (Venezuela). EFE/Johnny Parra/Archivo

Caracas, 26 ene (EFE).- La oposición venezolana denunció este martes que "más de 2.000 personas" han fallecido en el país a causa de la covid-19, frente a las 1.148 que, según las cifras oficiales del Gobierno, han muerto por la enfermedad que causa el nuevo coronavirus.

El exdiputado opositor José Manuel Olivares, nombrado por Juan Guaidó comisionado para la salud y la atención sanitaria, aseguró que ese número de muertes se debe a las "improvisaciones" del Gobierno de Nicolás Maduro al afrontar la pandemia, según recoge un comunicado de los antichavistas.

Olivares intervino ante una comisión delegada, considerada por el sector opositor que lidera Guaidó como continuadora de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), cuyas funciones terminaron el pasado 5 de enero.

En esa fecha, un nuevo Parlamento elegido en las elecciones legislativas del pasado 6 de diciembre, calificadas de fraude por Guaidó, comenzó sus funciones con un 92 % de los escaños ocupados por chavistas.

Frente a ello, el opositor promovió la "continuidad parlamentaria" de la anterior AN que presidía a través de dicha comisión delegada.

"Dos mil venezolanos ya no están con nosotros porque no tuvieron cómo dar la batalla contra la covid-19", aseveró el exparlamentario.

Afirmó que el hospital de campaña habilitado en el polideportivo Poliedro de Caracas "hoy es chatarra".

El antiguo legislador, que también terminó su mandato parlamentario el pasado 5 de enero, hizo hincapié en que Maduro "mantuvo el récord de realizar menos pruebas PCR en toda América Latina".

A su juicio, el Gobierno de Venezuela ha hecho un "manejo errático, desordenado, irresponsable e indolente" de la pandemia cuyas consecuencias pueden verse en este momento en el país.

"En este momento se tiene más del 60 % de ocupación de las terapias intensivas así como más del 65 % de la ocupación de las emergencias", sostuvo Olivares.

También calificó como "actos reprobables y criminales" que Venezuela haya "recibido más de 26 equipos por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para hacer 300.000 pruebas y que tan solo se han hecho 1.700 pruebas, no distribuyendo todos estos equipos en todo el territorio nacional".

Finalmente, reiteró que el sector salud de Venezuela "ha llevado la carga más dura con más de 326 fallecidos", algo de lo culpó a la falta de equipos.