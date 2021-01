Kiko Rivera le deja claro a Isabel Pantoja que no volverá a formar parte de su vida

01/01/1970 Kiko Rivera EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 26 (CHANCE)



Tras el ultimatum a su madre en su última entrevista en 'Sabado Deluxe', Kiko Rivera vuelve a utilizar las redes sociales para eviarle un mensaje lleno de significado a Isabel Pantoja.Totalmente convencido de su actuación y dispuesto a llegar hasta el final para conseguir recuperar todo lo que es suyo y supuestamente su madre le ha negado, Kiko escribió unos versos en su cuenta de Instagram llenos de significado. "No te compliques. Es mucho más sencillo ... Espero te lo explico.... Si no estás conmigo ahora no lo vas a estar más adelante. Fin" ha escrito el Dj junto a una fotografia en la que se le puede ver de lo más relajado tomándose un café.Con esta nueva publicación, Kiko deja claro que su madre no volverá a formar parte de su vida en un futuro después de todo lo que ha sucedido con la herencia de Paquirri. Después de la 'no respueta' de Isabel Pantoja a su hijo, el equipo jurídico del marido de Irene Rosales le recomienda hacer un requerimiento notarial, que es una petición, no es una demanda ni querella, para saber qué ha pasado con estos poderes generales.