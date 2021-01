Isabel Pantoja, nueva derrota judicial frente a "Las Mellis"

20/04/2019 Isabel Pantoja, en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 26 (CHANCE)



En el año 2017, Raquel y Bibi, más conocidas como "Las Mellis" y grandes amigas en su día de Isabel Pantoja, concedieron una entrevista al programa "Socialité" en la que desvelaron que la tonadillera habría amenazado a su niñera - que no es otra que Dulce - con arrastrarla de los pelos y tirarla por las escaleras tras una discusión entre ambas.



Pantoja, sin dudarlo, demandó a las artistas por vulnerar su Derecho al Honor y a la Intimidad y pedía, como indeminzación nada menos que 250.000 euros. El juez, sin embargo, fallaba a favor de las hermanas, condenando a la viuda de Paquirri a pagar las costas, que ascendían a más de 25.000 euros.



Lejos de rendirse, Pantoja recurrió la sentencia a la Audiencia Provincial de Madrid, citando a Kiko Rivera como testigo contra Las Mellis. Finalmente, el Dj no tuvo que acudir al juicio porque, tras su enfrentamiento con la tonadillera, sus abogados retiraron la petición de su declaración.



Ahora, según han adelantado en "El programa de Ana Rosa", Isabel ha perdido también el recurso y la Audiencia Provincial ha fallado a favor de Las Mellis, concluyendo con que no vulneraron el Honor ni la Intimidad de la tonadillera con sus declaraciones sobre su discusión con Dulce.



Un nuevo e inesperado varapalo para Pantoja que, con graves problemas económicos, ha sido condenada a pagar las costas procesales, que podrían ascender, según aseguró en su día Kiko Matamoros, a más de 70.000 euros.



Sin embargo, la tonadillera todavía podría recurrir la sentencia desfavorable para ella, pero en este caso tendría que acudir hasta el Tribunal Supremo, arriesgándose a perder una vez más frente a Las Mellis e incrementaría, sustancialmente, las costas que estaría condenada a pagar y que la pondrían en una situación todavía más complicada que a la que se enfrenta en la actualidad.