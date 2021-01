Irene Rosales evita confirmar si ha aparecido nueva documentación sobre la herencia de Paquirri

07/03/2020 Irene Rosales, en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 26 (CHANCE)



Tras la entrevista que Kiko Rivera concedió el pasado domingo, llamó la atención que el Dj no regresase a Sevilla con su mujer, Irene Rosales, y alargase (sin motivo aparente) su estancia en Madrid. Descartando compromisos laborales por el momento, se especula con que el hijo de Isabel Pantoja se habría quedado en la capital porque podría haber encontrado documentación relativa a la herencia de Paquirri.



Nuevos datos que arrojarían un poco de luz al complicado reparto del testamento del malogrado torero y a lo que realmente correspondería a Kiko, que podría estar recabando información para cumplir su amenaza y demandar a su madre para recuperar su parte de la herencia, de la que, como él mismo ha declarado, no ha recibido 34 años después.



Con Kiko en Madrid solucionando temas legales tras su polémica entrevista en "Domingo Deluxe", hemos preguntado a Irene Rosales si es cierto que ha aparecido nueva documentación relativa a la herencia de Paquirri, que explicaría la ausencia de su marido. Sin embargo, en su línea de no hablar con la prensa - exceptuando en el programa en el que colabora, "Viva la vida" - la sevillana guarda silencio, sin desmentir la existencia de novedades en el patrimonio que el torero de Barbate dejó tras su muerte.